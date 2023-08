Trasporti, Deidda: “Bene potenziamento linea ferroviaria di Nuoro”

Nella serata di ieri, mercoledì 2 agosto, si è tenuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la prima riunione per il potenziamento della linea ferroviaria del capoluogo della Barbagia. Il tavolo tecnico sarà presieduto dal prefetto della città, Giancarlo Dionisi. Sul tema è intervenuto Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

“Accolgo con piacere l’impegno preso dal Governo per il potenziamento della linea ferroviaria di Nuoro. Lo studio di fattibilità di una nuova linea veloce da costruire per mettere in collegamento il capoluogo della Barbagia con Abbasanta è una notizia che non può non far piacere.

Al centro dell’attenzione vi è l’implementazione della tratta Nuoro-Abbasanta, da dove partiranno i collegamenti veloci con Cagliari, Sassari e Olbia. L’obiettivo è duplice: tecnologie più moderne e istituzione di un servizio ‘express’, senza fermate intermedie.

Sono soddisfatto che, dopo l’approvazione del mio ordine del giorno e il continuo sostegno alla vertenza, siano state avviate le dovute interlocuzioni con RFI [Rete Ferroviaria Italiana n.d.r.] e con le parti interessate”.

