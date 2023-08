Torres, gradito ritorno in casa rossoblù: dal Frosinone il centrocampista Kujabi

Il gambiano classe 2000 è stato grande protagonista della promozione in Serie C

Ricordate la finale playoff di Serie D del 2022 disputata dalla Torres contro l’Afragolese? Lancio di Masala per Ruocco, palla filtrante del numero 10 per Kalifa Kujabi che sblocca il risultato e firma una rete a conti fatti decisiva per la promozione dei rossoblù in Lega Pro.

Ebbene, a volte ritornano: il centrocampista gambiano – uno dei prospetti più interessanti passati dall’isola nell’ultimo quinquennio – torna in prestito a tra le fila della società turritana, nella squadra che lo ha lanciato alla ribalta del pallone che conta.

Kalifa Kujabi: il ritorno in Sardegna

Il classe 2000 era approdato due anni fa a Sassari, come fuori quota. La Torres lo aveva prelevato dal Muravera folgorata dalla personalità e dal talento, e parimenti convinta che il ragazzo avesse ancora buoni margini di miglioramento.

advertisement

La dirigenza non sbagliava: il centrocampista è stato fattore decisivo nel campionato di Serie D disputato nella stagione 2021/22. Nel suo primo e unico anno tra le fila rossoblù, Kujabi ha messo a referto quattro marcature.

Potrebbe interessarti anche: Torres, arriva in prestito dal Vicenza il centrocampista Stefano Cester

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui