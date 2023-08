Contemporary 2023: partecipazione, relazione e conflitto. La prima giornata è stata un successo

Oltre 400 le persone che fino all’alba hanno animato il festival in programma a Donori (Sud Sardegna) dal 17 al 19 agosto

La prima giornata di Contemporary, festival di arte e avanguardia giunto alla decima edizione, è stata aperta dalla significativa e coinvolgente lecture dell’artista pugliese Sergio Racanati (vincitore del bando Italian Council XI edizione 2022 – Area 3 – Sviluppo dei talenti, Direzione Generale Arte Contemporanea del Ministero della Cultura).

Non sono inoltre mancate le performance degli artisti e delle artiste in residenza (Panayiotis Andreou, Satya Forte, Gianmaria Marcaccini, Davide Mariani, Miriam Montani, Fabrizio Segaricci, Tekla Vály), le cui opere saranno visibili per tutta la durata della kermesse.

Particolare successo per la parte musicale del festival che, dall’imbrunire fino alle prime luci del mattino, ha portato sul palco il dj set Oгни (“Ogni”) e di Man In A Shed, Tekla Vály, Gabriele Mitelli & Julien Desprez, Nona Et Decima, il live set di Dj Hunderfriedhof.

Contemporary 2023, il programma della seconda giornata

Questa sera, venerdì 18 agosto, è previsto l’incontro “Psichiatria e disuguaglianza”. A moderarlo Roberto Loddo: insieme al redattore del Manifesto Sardo, giornale online di approfondimento politico, lo psichiatra Giuseppe Tibaldi e la presidente dell’Asarp Gisella Trincas.

Una riflessione sullo stato di quel grande processo di cambiamento iniziato nel 1978 con la Legge Basaglia. Un’occasione di confronto che porrà al centro dell’attenzione le disuguaglianze e il fallimento dei servizi di salute mentale dell’isola, incapaci di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (all’ultimo posto nella classifica delle Regioni come documentato dall’analisi della Fondazione GIMBE).

A partire dalle 20.00 protagoniste le note del dj set Cumpartzire e la performance di Sergio Racanati.

Seguirà alle 21.00 una riflessione filosofica aperta di Sebastiano Giacobello. Alle 22.00 performance di Francis Sosta; alle 22:30 sarà invece la volta di Corrado Altieri.

Chiuderanno la serata Sándor Vály & Attila Kaloczkai (ore 23:00) e il dj set Andrea Young (appuntamento a mezzanotte).

