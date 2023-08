Ferragosto a suon di funk a Pula (Ca) domani sera con Dirotta Su Cuba e giovedì con The Soultrend Orchestra

Dopo il cantante Tony Momrelle , protagonista due settimana fa, si completa fra domani (martedì 15) e giovedì il trittico di concerti proposto nella cittadina costiera del Sud Sardegna dalla cooperativa FPJ – Forma e Poesia nel Jazz in sodalizio con il Bflat e con il contributo del Comune (Assessorato Turismo e Spettacolo).

Domani sera (martedì), sul palco in piazza del Popolo, riflettori puntati alle 21.30 su una della band più funky d’Italia, Dirotta su Cuba , di nuovo sulle scene dopo quasi due anni di pausa.

All’inizio di questo 2023, Rossano Gentili, fondatore del gruppo insieme a Stefano De Donato e alla cantante Simona Bencini, ha chiesto a quest’ultima di riprendere in mano la storia della band nata nel 1989 a Firenze e di farla tornare a vivere.

È partito così il tour “Dirotta su Cuba Reloaded” con una formazione di sei elementi totalmente rinnovati, che insieme a Simona Bencini, co-fondatrice, voce e anima del gruppo, schiera Donato Sensini al sax e al flauto, Luca Iaboni alla tromba, Emiliano Pari alle tastiere, Stefano Profazi alla chitarra, Patrizio Sacco al basso e Vincenzo Protano alla batteria.

Nel nuovo spettacolo, Dirotta su Cuba ripropone i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera come “Gelosia”, “Liberi di, liberi da”, “Dove sei”, “Notti d’estate”, “È andata così” (il brano con cui hanno partecipato al festival di Sanremo nel 1997), e altri ancora.

The Soultrend Orchestra

Due sere dopo, giovedì 17, sempre alle 21.30 e con ingresso gratuito, il compito di chiudere il trittico di concerti proposti da FPJ – Forma e Poesia nel Jazz e Bflat spetterà a The Soultrend Orchestra, progetto nato dal produttore, autore e arrangiatore Nerio “Papik” Poggi e dal produttore e compositore Luigi Di Paola, con cui collabora da oltre vent’anni.

Rilasciato nel 2017, il loro album “84 King Street”, con diciassette brani e due cover, si ispira principalmente alla disco dance degli anni ’70-’80, con riferimenti come Nile Rodgers e i suoi Chic, Kool and the Gang, Earth Wind & Fire.

“Live for funk”, pubblicato l’anno scorso, strizza invece l’occhio al funk jazz americano degli anni ’70 (Donald Byrd, Roy Ayers) e al moderno nu soul inglese, con brani originali e cover del mondo disco funk come “Get Down Saturday Night” di Oliver Cheatham, “Outstanding” di The Gap Band e “Act Like You Know” della Fat Larry’s Band. Con Nerio Poggi alle tastiere, The Soultrend Orchestra sarà giovedì sul palco di Pula con Fabio Tullio al sax, Mario Caporilli alla tromba, Massimo Satta alla chitarra, Peter De Girolamo al basso, Adamo De Santis alla batteria e le voci di Alan Scaffardi, Nadia Straccia e Anna Fondi.

Per informazioni: 388 389 97 755.