Mercoledì 30 agosto concerto al Museo “Sanna” di Sassari

Il concerto – aperto gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti – prevede l’esecuzione di capolavori della musica classica arrangiati per questo ensemble strumentale come l’ouverture dalle “Nozze di Figaro” di Mozart e il poema sinfonico “La Moldava” di Smetana, oltre a brani di Reicha, Castérède, Holst, Sellers e Veit.

L’ensemble “I Sileni” è formato da dieci allievi e giovani diplomati del Conservatorio: Matteo Sechi (ottavino), Letizia Pirino, Vanna Sanna, Luigi Pinna, Martina Porcheddu, Martina Manca, Eleonora Denegri e Sara Beccu (flauti in do), Aurora Bellu (flauto in sol) e Nicola Roggio (flauto basso).

La collaborazione tra il “Canepa” e il museo cittadino è nata nel giorno della Festa della Musica, il 21 giugno di quest’anno, con il concerto dell’Orchestra giovanile del Conservatorio diretta dai docenti Efisio Abis e Antonello Mura, mentre il 28 luglio il giardino del “Sanna” ha ospitato l’ensemble di sassofoni diretto dal docente Enea Tonetti, in entrambe le occasioni con grande successo di pubblico.