Festa del Rimedio – Entro il 31 agosto le domande per il commercio ambulante. Il 4 e 5 settembre l’assegnazione dei posteggi

Il 31 agosto scadono i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi per il commercio ambulante in occasione della prossima Festa del Rimedio.

Lunedì 4 e martedì 5 settembre saranno assegnati i posteggi per l’esercizio del commercio ambulante alimentare e non alimentare.

Gli operatori esercenti il commercio ambulante dovranno presentarsi:

4 settembre dalle ore 9: assegnazione per la via Santa Maria Bambina (1° tratto da via delle Grazie alla confluenza con cavalcavia SP 1) e via Santa Maria Bambina (2° tratto dalla via delle Grazie alla via Eugenio Sanna);

5 settembre dalla ore 9: assegnazione per via delle Grazie e area sterrata.

Gli operatori dovranno presentarsi per il ritiro dell’autorizzazione e per l’assegnazione del posteggio, muniti di documento di identità, marca da bollo da 16 euro (se non già assolta in modo virtuale) e ricevuta del pagamento del suolo pubblico.

L’omessa presentazione nei luoghi e nelle date di cui al presente calendario, comporterà la decadenza del diritto all’utilizzo dello spazio pubblico, con assegnazione dei posteggi agli operatori spuntisti presenti durante le operazioni.