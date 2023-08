Cagliari 8 agosto// Gavoi 10 agosto: I concerti dell’Orchestra da Camera della Sardegna 2023 XX edizione

Per il primo ventennale dei concerti dell’Orchestra da Camera della Sardegna, il direttore artistico del Festival e genitore dell’Orchestra, Simone Pittau, ha scelto di rendere itinerante il progetto annuale di divulgazione della musica classica nelle piccole e grandi comunità della Sardegna.

I concerti dell’Orchestra da Camera della Sardegna 2023, XX edizione

L’idea del progetto dei concerti

Un lungo viaggio per piazze, chiese, piccoli teatri, monumenti archeologici della storia sarda saranno i luoghi prescelti per far vibrare le note di una musica che spazia leggera fra i grandi autori del Seicento e dell’Ottocento, senza temere di guardare verso spartiti più liberi del grande jazz, della musica popolare o da film.

Un percorso teso ad avvicinare tutti alla musica classica, all’ascolto di strumenti e grandi musicisti, solisti e componenti di spicco di orchestre prestigiose come la London Symphony Orchestra, la Guildhall School of Music di Londra, la Berliner Philharmoniker, l’Orchestre National de France, che difficilmente trovano opportunità di esibirsi in luoghi diversi dai grandi teatri.

Grande musica, affermati musicisti ed i giovani: è questo il cuore del programma dell’Orchestra da Camera della Sardegna

Un calendario di eventi con programma erudito e inclusivo, con Maestri di strumento di levatura internazionale, che dialogano con giovani musicisti in momenti formativi e di confronto dedicati alla trasfusione di conoscenze, competenze ed esperienze.

Un’opportunità unica sia sa un punto di vista didattico esperienziale per i musicisti, sia per le comunità che accolgono questo dialogo fra musicisti maturi e in crescita.

Un’idea di Sardegna laboratorio d’arti musicali, di borghi che accolgono ginnasi musicali itineranti, che ne allietano pomeriggi e serate attraendo estimatori novizi e colti.

Un modo diverso per stimolare un turismo compatibile con i borghi si una Sardegna accogliente e intima, che necessita di essere conosciuta, vissuta, amata e rispettata ma soprattutto saputa capire da un turismo attento e rispettoso dei contesti che va scoprendo.

Quasi un ventennio dedicato alla musica nei quali i grandi artisti internazionali incontrano e scambiano le loro professionalità con i migliori talenti musicali della nostra Sardegna.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, ed i Comuni ospitanti le stazioni musicali.

Il programma agostano 2023

I concerti agostani dell’Orchestra da Camera della Sardegna saranno martedì 8 agosto nel prestigioso auditorium del Conservatorio di Cagliari, e giovedì 10 agosto, nella chiesa parrocchiale di Gavoi.

L’ingresso è libero per tutti gli spettatori/ tutte le spettatrici ed avranno inizio alle ore 19.

Protagonisti delle serate, le Maestre ed i Maestri: