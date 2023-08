Grande successo per la seconda edizione del Lavagna Busking Contest: trionfa Esteban

Grande successo per la finale della 2^a edizione del Lavagna Busking Contest, tenutasi sabato 5 agosto a Lavagna (Ge) in Piazza Guglielmo Marconi, davanti alla suggestiva Basilica di Santo Stefano. Piazza gremita di persone che hanno assistito allo spettacolo sotto le stelle. Finale che ha visto anche la presenza di Tg3 Rai Liguria.

advertisement

Grande successo per la seconda edizione del Lavagna Busking Contest: trionfa Esteban

I 6 finalisti (Esteban Pavez, Le Tendenze, Michele Mirenna, Simone Maritano, Carolina Cardini, Comfort Zone) sono stati giudicati dalla giuria local, formata dalla direzione artistica, da Aldo Mistrangelo (direttore del corpo bandistico città di Lavagna), dall’amministrazione comunale e dal giurato popolare e da una giuria esterna di qualità, composta da Rebecca Bottoni, presidentessa del Ferrara Buskers Festival, Gennaro De Rosa, presidente dell’Associazione Musica Contro le Mafie e direttore artistico del premio musicale Music for Change e Dinastia, cantautore e autore per J-Ax, Marco Mengoni e molti altri.

“È stato emozionante vedere così tanta partecipazione di pubblico nella mia Lavagna, gente del posto e turisti. Ho avuto modo di constatare quanto le persone, la città, si siano affezionati alla manifestazione e l’abbiamo seguita in tutte le sue fasi, fino alla serata finale e questo è un bellissimo segnale. Il giorno successivo per le vie di Lavagna chi non è potuto rimanere fino alla fine (faceva discretamente freddo) chiedeva chi fosse il vincitore. Quest’anno c’è stato un salto di qualità, che la gente ha notato. Ringrazio l’Amministrazione Comunale, i commercianti e tutte le persone e i partners che ci hanno dato supporto; grazie a Rebecca Bottoni del Ferrara Buskers Festival per la fiducia in questa nuova realtà” – Cance (Direttrice Artistica).

Il vincitore

La finale ha visto il trionfo di Esteban, cantautore, multistrumentista, arrangiatore e produttore cileno che vive attualmente a Calci (PI). Il giovane artista ha conseguito i seguenti premi:

Targa vincitore del Lavagna Busking Contest 2^a ed;

Premio Montepremi Cappello: la somma dei cappelli raccolti durante le tre serate semifinali, che quest’anno è 350€;

Amplificatore da strada “Boss Cube Street 2”;

Partecipazione in qualità di “artista invitato” al Ferrara Buskers Festival il 24 Agosto.

I musicisti invitati sono ospitati (vitto, alloggio e viaggio) a spese dell’organizzazione.

Esteban

Esteban ha pubblicato il suo primo album “Zoi” nel 2014 a 22 anni, facendo concerti in diversi paesi dal Cile e per la prima volta a Buenos Aires, in Argentina.

Nel 2016 si laurea in composizione ed interpretazione musicale. Nel 2018 pubblica il suo secondo album “Mestizo”, che porterà live in Italia tra Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.

Inoltre, nel 2019 pubblica il singolo “Dignidad”, che gli permette di avviare un secondo tour internazionale e suonare in Brasile, Portogallo e Italia. Nel 2022 registra “Sesión Saudade” a Barcellona e affronta un nuovo tour in Italia, Portogallo, Spagna, Svezia ed Ungheria. In tutta la sua carriera la strada è stata uno dei palchi più importanti.

Gli altri premi

Il duo milanese Le Tendenze vince il Premio CIV commercianti di Lavagna grazie al quale si esibiranno alla prossima edizione di Musica e Gusto a Lavagna, manifestazione di street music and food.

A sorpresa Rebecca Bottoni, presidentessa del Ferrara Buskers Festival, ha deciso di accogliere al suo festival in qualità di “artisti accreditati” anche il secondo classificato, ovvero Le Tendenze, e il terzo classificato Michele Mirenna.

Gli artisti accreditati possono beneficiare di speciali convenzioni per dormire e mangiare proposte dall’organizzazione. In base alla disponibilità espressa dagli artisti, l’organizzazione decide quali e quanti giorni assegnare all’artista/gruppo accreditato. Il numero dei gruppi accreditati varia di giorno in giorno e secondo la disponibilità delle strade.

ULTERIORI INFO E REGOLAMENTO SUL SITO