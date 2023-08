Giro di boa per la trentacinquesima edizione dei seminari e del festival Nuoro Jazz

Giro di boa, domani (lunedì 28 agosto), per la trentacinquesima edizione dei seminari e del festival Nuoro J azz , in pieno svolgimento da mercoledì scorso fino a venerdì prossimo (1 settembre).

Alla Scuola civica di musica “Antonietta Chironi” proseguono le attività didattiche per i 125 iscritti ai corsi organizzati dall’Ente Musicale di Nuoro secondo il consueto programma che prevede per la mattina lezioni strumentali, storia del jazz e armonia, e nel pomeriggio prove aperte e gruppi di musica di insieme. Nella stessa struttura in via Tolmino, il musicista e musicologo Enrico Merlin tiene alle 15.30 il primo dei suoi “Quattro passi nel jazz”, la serie di due conferenze divulgative aperte al pubblico (la seconda è in agenda giovedì 31).

Nuovo abbinamento di musica e libri nell’appuntamento in programma alle 18.30 a Casa Ruiu : dopo gli incontri dei giorni scorsi con Sebastiano Dessanay e Max De Aloe con i rispettivi frutti letterari, è ora il turno del batterista Stefano Bagnoli (docente dei seminari) di presentare, insieme alla sua performance solistica con piatti e tamburi, i suoi scritti “Storielle tra musici” (Carmignani Editrice) e “Districarsi nel Jazz (guida all’ascolto trasversale“) (Cobert Edizioni Musicali).

Poi, in serata, si accendono i riflettori del festival sul palco nel Giardino della Biblioteca Satta : Extended Singularity è il nome del quartetto intestato al pianista livornese Stefano Onorati e al trombettista bresciano Fulvio Sigurtà , in concerto a partire dalle 21: uno sviluppo del loro duo (Singularity, appunto), sia come organico, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria, sia come estensione del territorio musicale che arriva a spingersi fino all’improvvisazione più libera, potendo contare sul giusto interplay fra i quattro musicisti.

Info

I biglietti per i concerti del festival Nuoro Jazz si possono acquistare online su Ciaotickets e a Nuoro al CTS – Centro Turistico Sardo in piazza Mameli, 1 (tel. 078432490). Per informazioni la segreteria dell’Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e agli indirizzi di posta elettronica info@entemusicalenuoro.it e entemusicalenuoro@gmail.com ; per altre notizie e aggiornamenti: www.entemusicalenuoro.it/home e www.facebook.com/nuorojazz2014 .