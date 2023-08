Siliqua – Al via il Terzo appuntamento con il Festival itinerante Vivere la Terra

Tra arte, innovazione e tradizione a Siliqua si scaldano i motori per il terzo appuntamento con il Festival itinerante Vivere la Terra

Siliqua – Al via il Terzo appuntamento con il Festival itinerante Vivere la Terra

Vivere la Terra è un evento promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, sostenuto della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC, organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo è rappresenta per il territorio dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris un’occasione unica per mettere in vetrina le tradizioni e per aprirsi con più forza al mondo.

Venerdi 1, sabato 2 e domenica 3 settembre a Siliqua si rinnova la magia del festival Vivere la Terra. Tre giorni dedicati alla promozione e alla valorizzazione del territorio si Siliqua. “Obiettivo principale del festival dichiara Isacco Fanni, assessore all’ambiente e all’agricoltura del Comune di Siliqua – è quello di dare continuità alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio, nei suoi aspetti più caratteristici e peculiari. Siliqua è tra i primi comuni della Sardegna nel numero di capi ovini, bovini e caprini. La cultura locale è dunque fortemente influenzata da questo fatto, e il Festival intende sottolineare proprio questo aspetto”. advertisement

Tre giornate del Festival

Per il 2023, Siliqua organizza ben tre giornate del Festival, una dimostrazione di come Siliqua abbia a cuore le iniziative come il Festival della Terra, manifestazioni culturali e turistiche che hanno come obiettivo la promozione della cultura locale, la riscoperta dei sapori e dei saperi, un vivere la terra nel senso più moderno e orgoglioso possibile della parola. “Il calendario delle iniziative – dichiara Francesca Atzori, sindaco di Siliqua – prevede attività di laboratorio per i più giovani, esposizioni e degustazioni di prodotti enogastronomici, momenti di condivisione culturale e aggregazione con musica e libri in primo piano, e l’inaugurazione di un murale al centro del paese. In questa terza edizione di Vivere la Terra, molto ricca di eventi, la scelta della nostra Amministrazione è quella di coinvolgere il territorio dando risalto alle realtà locali e creando occasioni di condivisione per tutte le età”.

Appuntamenti