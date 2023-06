Sole e onde baciano la Marinedda e il campionato italiano juniores di surf

A la Marinedda il campionato italiano juniores di surf. Al Nesos King of Grommets 27 partecipanti per inseguire il sogno dei titoli tricolore

ISOLA ROSSA,– Giornata perfetta, all’insegna dello sport e baciata dal sole quella svolta ieri 24 giugno alla Marinedda. La spiaggia del borgo di Isola Rossa ha infatti ospitato la terza tappa del campionato italiano juniores di surf della federazione Surfing Fisw. Il Nesos King of Grommets, nato nel 2010, organizzato dall’associazione sportiva Marinedda Bay e patrocinato dal Comune di Trinità d’Agultu, ha accolto 27 atleti da tutta Italia.

La baia gallurese famosa per le sue rocce di porfido è stata il teatro di piccole e grandi battaglie. Ragazzi e ragazze hanno gareggiato nelle categorie under 12, under 14, under 16 e under 18. Tutti con un obiettivo comune. Lo scopo era per inseguire la corona tricolore. Onde pressoché perfette per una manifestazione che ha bisogno di un mare regolare e non troppo cattivo. Il meteo ha regalato per tutto il giorno frangenti con assenza di vento e una misura di circa un metro e mezzo per tutta la mattina. «Una condizione epica per gli juniores” Queste le parole dall’associazione sportiva Marinedda Bay . “E’ stata una bellissima gara con un ottimo livello. Certifica infatti ancora una volta la Sardegna come meta ideale per il surf nel Mediterraneo».

Un gara combattuta

Sportività e fair play hanno accompagnato una gara che è stata molto combattuta: per gli assi del surf azzurri era fondamentale accumulare punti per la classifica ancora aperta dopo una sola tappa disputata con il Buggerru Surf Trophy. Lo snodo della Marinedda può potenzialmente essere fondamentale per i punteggi e l’assegnazione dei titoli. Per questo motivo non è mancato Brando Giovannoni, primo negli under 18 e ora a pieni punti nella classifica generale. Gli under 18 femminili sono stati vinti dalla nazionale Victoria Backhaus, che si rimette in piena carreggiata dopo il terzo posto di Buggerru. Negli under 16 maschili un altro successo di Michele Scoppa, anche lui ora a pieni punti. Ci sarà molto pepe tra gli under 14 dove Achille Caste’ ha superato Riccardo Gennari, secondo, invertendo il risultato della prima tappa. Negli under 14 femminili un’altra conferma della promessa Magnolia Rossi, con una curiosità: la classifica della Marinedda ha restituito lo stesso podio di Buggerru, con la cagliaritana Caterina Congiu seconda e Ludovica Chila’ terza. Infine, l’under 12 maschile con Daniele Mereu che si prende il primo posto e Michael Monteiro al secondo: questo risultato pareggia il conto aperto nel sud Sardegna, quando Mereu ha dovuto cedere il gradino più alto del podio.

La manifestazione, tramessa in diretta grazie alla webcam sul sito web Marinedda Bay, è stato un richiamo per gli appassionati della tavola da surf. Venerdì, con la mareggiata in ingresso, si è tenuto anche l'”Air Hunters Italy” il primo contest italiano di manovre aeree libero e aperto a tutti, organizzato da Wave Hunters Pro.

I prossimi eventi

L’associazione sportiva Marinedda Bay ha già in programma altri due eventi sportivi tra agosto e settembre: il classico appuntamento sulle grandi onde con il Marinedda Surf Open e una gara dedicata al longboard, il Marinedda Longboard Open.

Il Nesos King of Grommets è organizzato con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu ed è supportato da Hurley, Nesos Surf Shop, Sardegna House, Canneddi Beach, Xcel Wetsuit, Hotel Marinedda, Ristorante il Sagittario, Cantina Li Seddi, La Funtanedda, Bar il Cormorano, Chiosco bar il Veliero, Chiosco Bar il Mistral, Aqua Fantasy, Costa Rossa Sardegna.

Risultati completi del Nesos King of Grommets 2023

U12 maschile: 1 Daniele Mereu, 2 Michael Monteiro, 3 Alex Filosini, 4 Flavio Rombaldoni

U14 femminile: 1 Magnolia Rossi, Caterina Congiu, Ludovica Chila’, Lucrezia Andreucci, Emma Porcu

U14 maschile: 1 Achille Caste’, 2 Riccardo Gennari, 3 Tommaso Tognetti, 4 Lorenzo Villa

U16 maschile: 1 Michele Scoppa, 2 Edoardo Poggi, 3 Nicola Manca, 4 Leonardo Branca

U18 femminile: 1 Victoria Backhaus, 2 Costanza De Lisi, 3 Chiara Cuppone, 4 Viola Brencoli, 5 Marta Begalli

U18 maschile: 1 Brando Giovannoni, 2 Lorenzo Cipolloni, 3 Samuele Ricci, 4 Rufo Baita, 5 Nicolo’ Maestri

