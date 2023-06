Festival Dromos: sconto residenti per i concerti di Oristano, Cabras e Fordongianus

Festival Dromos si prepara per la sua venticinquesima edizione. Biglietti e abbonamenti si potranno acquistare online.



Mentre fervono i preparativi per la sua venticinquesima edizione, in programma dal 28 luglio al 14 agosto,, il festival Dromos promuove uno sconto speciale per i residenti nei Comuni di Oristano, Cabras e Fordongianus. Essi potranno infatti usufruire di una riduzione vicina al cinquanta per cento sul prezzo per l’ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri.

Un’iniziativa fortemente voluta dal direttore artistico Salvatore Corona, che spiega come «per Dromos sia sempre stato importante dare valore ai luoghi e alle comunità che lo ospitano. Un biglietto con una tariffa agevolata per i residenti è una buona pratica. E’ in linea con il tema di questa edizione, che – come suggerisce anche il titolo, “People” – mira a porre l’accento sull’importanza del ripopolamento culturale. Offren inoltre una risposta concreta alla sostenibilità sociale. Permette al tempo stesso al festival di ampliare il proprio pubblico».

Le riduzioni



Le riduzioni per i residenti a Cabras riguardano i biglietti e il mini-abbonamento per i concerti in programma a San Giovanni di Sinis di Abdullah Ibrahim e Tigran Hamasyan (rispettivamente l’1 e il 2 agosto). Ma riguardano anche il biglietto per The Original Blues Brothers Band a Cabras (il 4 agosto). Prezzi ridotti per gli oristanesi per le serate in piazza Duomo con Lady Blackbird (il 7 agosto) e Cécile McLorin Salvant (il 9). Ma anche per la serata e di Chano Domínguez a Donigala Fenughedu (il 3). Per i residenti a Fordongianus riduzioni sui biglietti per i concerti di The Comet is Coming (11 agosto) e Alfa Mist (il 12), e per il mini-abbonamento che comprende le due date.

Biglietti e abbonamenti si possono acquistare online attraverso il sito di Dromos; all’accesso ai concerti verrà richiesto un documento di riconoscimento ai residenti che avranno acquistato i tagliandi usufruendo delle riduzioni previste.

Sempre nella logica del ripopolamento culturale rientra anche un’altra iniziativa già collaudata nella scorsa edizione del festival: in sinergia con la Fondazione Mont’e Prama, il Comune di Cabras, la cooperativa Penisola del Sinis, il Museo di Cabras e la Fondazione Oristano, ritorna “Insieme per la cultura”, che mira a far conoscere al pubblico di Dromos vari siti di interesse storico e culturale del territorio di Cabras e di Oristano, proponendo una serie di sconti per visitarli.

