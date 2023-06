Sanità, Nursing Up De Palma: “Pieno supporto e solidarietà alla causa di infermieri, ostetriche e altri operatori sanitari che oggi manifestano in Sardegna. Le ragioni della protesta sono anche le nostre. Le loro battaglie accomunano tutti i colleghi, da Nord a Sud”.

ROMA 15 GIU 2023 – «Sosteniamo a pieno le ragioni che hanno portato, nella giornata di oggi, alla manifestazione partecipata dai nostri infermieri ed ostetriche del Nursing Up Sardegna. Siamo loro vicini, rilanciamo i loro disagi e le loro difficoltà.

Ogni infermiere, ogni ostetrica, che oggi ha manifestato presso l’Assessorato alla sanità della Regione Sardegna, al di là delle peculiarità territoriali, vive le medesime situazioni e combatte legittimamente per le medesime rivendicazioni».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«Conosciamo bene le difficoltà dei nostri operatori sanitari. Le denunciamo ogni giorno nelle nostre campagne stampa, le portiamo all’attenzione dei media e della collettività, le sottoponiamo costantemente nel dialogo che portiamo avanti con le istituzioni.

Condizioni di lavoro carenti nelle dotazioni del personale, livelli economici inferiori alla media europea e nazionale, l’impossibilità di conciliare la vita lavorativa e familiare. Sono queste le principali cause del malessere del personale in servizio e che rendono le Professioni sanitarie scarsamente attrattive.

La politica locale non può nascondere ancora la testa sotto la sabbia. Non è più possibile. Le fughe di infermieri italiani all’estero e le dimissioni volontarie dei nostri colleghi sono l’infausta conseguenza dell’indifferenza del Governo nazionale e delle regioni e tutto ricade, come un pesantissimo macigno, sulla qualità delle prestazioni sanitarie.

Tutelare il personale sanitario, farlo da subito con piani strategici concreti, vuol dire proteggere e tutelare la salute dei cittadini», chiosa De Palma.