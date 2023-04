Tages Helios II. Il fondo Tages Helios II gestito da Tages Capital sgr acquisisce un impianto fotovoltaico operativo da 82 mw in Sardegna, uno dei più grandi in Italia.

Tages Helios II. Il fondo Tages Helios II gestito da Tages Capital sgr acquisisce un impianto fotovoltaico operativo da 82 mw in Sardegna, uno dei più grandi in Italia.

Tages Capital SGR, società di gestione indipendente specializzata in fondi infrastrutturali che investono nel settore energetico e nell’economia reale.

E secondo operatore fotovoltaico in Italia con asset in gestione per circa 2 miliardi di euro (stima al 31.12.2022).

Tramite il fondo Tages Helios II ha finalizzato l’acquisizione di un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva installata di circa 82 MW.

L’impianto si trova in Sardegna in provincia di Cagliari.

L’operazione consolida la presenza di Tages Capital SGR nella regione, dove i fondi gestiti dalla SGR posseggono ad oggi 12 impianti per 103 MW.

Si tratta di un impianto operativo su strutture a inseguimento solare monoassiale (tracker), ed è ad oggi uno dei più grandi impianti fotovoltaici in esercizio in Italia.

L’acquisizione completa l’investimento di capitali raccolti dal fondo Tages Helios II, che arriva a detenere 193 impianti per 430 MW.

Di capacità installata con tecnologia eolica e fotovoltaica.

In totale, i fondi Tages Helios e Tages Helios II hanno raccolto 730 milioni di euro da grandi investitori istituzionali italiani e family office.

Totalmente richiamati per l’acquisto di 300 impianti per un totale di 702 MW di capacità installata.

Tages Capital SGR si posiziona quindi come secondo operatore del settore fotovoltaico in Italia.

Grazie al recente lancio di Tages Helios Net Zero, terzo fondo infrastrutturale gestito da Tages Capital SGR dedicato a tutto l’universo della transizione energetica.

Che ha già raccolto circa 200 milioni di euro ed è classificato come art. 9 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation, Tages Capital SGR continuerà.

Nel prossimo futuro ad investire in modo importante rimanendo tra i principali protagonisti del settore in Italia.

Umberto Quadrino, Presidente della capogruppo Tages S.p.A. e Direttore Investimenti Infrastrutturali Tages Capital SGR S.p.A., ha commentato.

“L’acquisizione assume una particolare rilevanza perché riguarda un impianto di grandi dimensioni, di recentissima realizzazione e di ultima tecnologia.

La localizzazione geografica, la configurazione tecnica e la nostra presenza sul territorio tramite il gruppo Delos sono le premesse per realizzare ottimi risultati tecnici ed economici.

Che concludono così in modo ottimale gli investimenti del fondo Tages Helios II.

Siamo così pronti ad investire il Fondo Tages Helios Net Zero che ha già in pipeline diversi portafogli strategici”.

Tages, che ha sottoscritto i principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite dal 2018, nel 2020 ha ricevuto il rating UNPRI più alto, A+.

Sia a livello corporate che per l’asset class Infrstrutture, per la quale nel 2021 ha avuto un rating dell’84%.

La sostenibilità fa da sempre parte del modello di business di Tages Capital SGR.

Un impegno portato avanti quotidianamente grazie a una squadra dedicata che seleziona e gestisce gli investimenti con particolare attenzione ai rischi ESG.

