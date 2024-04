Between Us: Chiara Calore e Nicolò Bruno al MACC di Calasetta

Between Us: Chiara Calore e Nicolò Bruno: dal 27 aprile 2024 :: Fondazione MACC: Calasetta (SU)

, in collaborazione con la, ha il piacere di presentarela mostra bipersonale degli artisti: un dialogo intimo, un racconto fatto di immagini in bilico tra realtà e finzione che avvolgono la sala espositiva e creano l’empatia di un luogo raccolto., la mostra aprirà al pubbliconegli spazi del Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta,saranno presenti gli artisti per raccontare il loro lavoro.

Apparentemente distanti nell’approccio alla pittura e all’elaborazione delle immagini, Chiara Calore e Nicolò Bruno compongono e mettono insieme un confronto su una dimensione profonda, una dichiarazione poetica fatta di narrazioni sospese, di un immaginario interiore e sensuale, che esplode nella rappresentazione pittorica.

Nicolò Bruno, già artista in residenza presso la Fondazione MACC nel 2020, quando la pandemia l’aveva condotto alla riflessione di una Residenza/Resistenza, ritorna al museo con le sue opere pittoriche. La ricerca artistica di Nicolò Bruno ha recentemente subito una significativa trasformazione segnata dall’abbandono del riferimento fotografico (legato agli aspetti quotidiani e più intimi della sua vita) in favore dell’esplorazione della propria interiorità emotiva. I nuovi lavori discostandosi dalle tematiche dell’Emotional Realism (Realismo Emotivo) divengono Emotional Imaginary (Immaginario Emotivo), una pittura più simbolica e sperimentale, senza però perdere l’originaria narrazione dedicata all’amore omosessuale.

Chiara Calore, dopo la laurea all’’accademia di Belle arti di Venezia, ha intrapreso giovanissima la carriera artistica. Nei suoi dipinti unisce la sapienza tecnica con la ricerca di composizioni complesse, frutto spesso di fonti tratte da immagini digitali e dal web. Le grandi pitture dell’artista innescano un confronto con l’inconscio e le sue figure archetipiche, in una raffigurazione che trova i suoi rimandi nelle opere d’arte medievali, barocche o fiamminghe abilmente combinate con immagini più contemporanee. La pittura densa alternata a punti estremamente liquidi e più radi contribuisce in maniera determinante a generare un senso di mistero e di indecifrabilità che amplifica il potere onirico delle immagini.

Between Us propone un colloquio aperto tra i due artisti, l’uno, in interni raccolti, spinge ad una osservazione interiore, l’altra servendosi di spazi aperti e grandi immagini stimola una riflessione al contempo familiare e straniante, aperta a molteplici interpretazioni.

La mostra è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Sardegna.