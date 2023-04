Arriva nelle sale "Metallica. 72 seasons global premiere". I Metallica sono entusiasti di invitare i fan di tutto il mondo al Listening Party dedicato al loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons.

Arriva nelle sale “Metallica. 72 seasons global premiere”. I Metallica sono entusiasti di invitare i fan di tutto il mondo al Listening Party dedicato al loro dodicesimo album in studio, 72 Seasons.

Per una sola notte, giovedì 13 aprile, sarà possibile ascoltare integralmente 72 Seasons con un suono immersivo travolgente. “Metallica. 72 seasons global premiere”:

In esclusiva per il pubblico cinematografico di tutto il mondo: ogni nuova canzone sarà accompagnata da un video musicale e da un commento esclusivo della band.

Una serata indimenticabile per i fan che potranno vivere e ascoltare 72 Seasons per la prima volta alla vigilia dell’uscita del 14 aprile in un listening party esclusivo

(elenco sale su metallica.film e su nexodigital.it).

Ad anticipare la pubblicazione di 72 Seasons il nuovo album dei METALLICA in uscita il 14 aprile, arriva il nuovo singolo e video del brano.

“If Darkness Had a Son”, la traccia fa seguito a “Screaming Suicide” e al primo singolo “Lux Æterna”.

72 Seasons sarà pubblicato dalla Blackened Recordings dei Metallica. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich.

Con oltre 77 minuti di durata, 72 Seasons, con 12 tracce, è il primo album di inediti dei Metallica dopo Hardwired…To Self-Destruct del 2016.

L’album sarà pubblicato in formati che includono il doppio LP in vinile nero, edizioni limitate, CD e in versione digitale.

Per l’elenco completo delle configurazioni, i pre-ordini e ulteriori informazioni, visitare il sito…

https://capitol.lnk.to/72seasons

L’anteprima mondiale dedicata a 72 Seasons è il secondo grande evento cinematografico dopo quello del 2019 di “Metallica and San Francisco Symphony. Quindi:

S&M²” che ha documentato la reunion dei Metallica e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle uscite originali S&M.

Metallica: 72 Seasons – Global Premiere è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con il media partner Virgin Radio.