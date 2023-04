Centenario della costituzione dell’areonautica militare presso il Rssta Decimomannu

Decimomannu: grande successo per l’apertura al pubblico del reparto sperimentale e di standardizzazione tiro aereo in occasione del centenario dell’areonautica militare.

Oltre 1500 persone hanno risposto con passione all’apertura al pubblico della Base di Decimomannu per la ricorrenza del 100° Compleanno dell’Arma Azzurra. Famiglie, curiosi e tantissimi bambini hanno colto l’occasione per tastare con mano l’operato del personale del Reparto che quotidianamente opera al servizio della collettività.

Numerosi gli stand organizzati all’interno dell’aeroporto militare. Stand sulla meteorologia fino al servizio antincendio e “Fire Rescue” con mostra statica dei mezzi. Ma anche stand sul servizio Sanitario a quello di Aerosoccorso. Da stand sul Controllo Spazio Aereo che gestisce il traffico commerciale, civile e militare del Sud Sardegna fino alla parte tecnica dell’Addestramento al volo. Tanti giovani ragazzi hanno avuto la possibilità, mediante appositi “info-point”, di ricevere informazioni utili riguardo ai concorsi e agli arruolamenti dell’Aeronautica Militare. Presenti stand di associazioni di modellismo e appassionati di aviazione. Tra le presenti l’Associazione Arma Aeronautica, nonché associazioni benefiche quale l’AIRC. Anche l’AIRC si unisce infatti alla Forza Armata nel progetto “Un dono dal cielo”.

La grande risposta del pubblico al Centenario

Protagonisti assoluti i velivoli. Esposti in mostra statica infatti l’elicottero HH-139-A/B e i “Jet Trainer” T-346. Questi aerei d’addestramento hanno la tecnologia più avanzata al mondo. Gli aeromobili hanno svolto l’attività di volo quotidiana destando l’entusiasmo dei visitatori.

Aperta al pubblico e visitata con particolare interesse anche la Sala Espositiva della Base. Conserva infatti la memoria storica del Reparto e dell’Aeronautica Militare sul territorio. Ha un ampio repertorio fotografico, di cimeli e modellini di vario genere.

La giornata ha avuto inizio in mattinata con l’alzabandiera solenne. Sono stati preseti il Presidente della RAS Christian Solinas, il Comandante del P.I.S.Q. e del C.A.M.R.A.S. Gen. B.A. Davide Marzinotto e le massime autorità regionali politiche, ecclesiastiche e militari. Presenti all’evento anche diverse scolaresche dei comuni di Villasor, Decimomannu, Decimoputzu e San Sperate.

Il Comandante del R.S.S.T.A., Colonnello Federico Pellegrini, si è detto compiaciuto e gratificato da tutti gli sforzi fatti per allestire l’ evento. Il Comandante ha avuto modo di far visitare il proprio ufficio a diversi gruppi di persone. In esso è custodita la bandiera d’istituto del Reparto. Ha colto così l’occasione per ringraziare per la passione e la partecipazione dimostrata. Ha inoltre sottolineato la soddisfazione per aver avuto la possibilità di illustrare direttamente al pubblico presente le molteplici attività quotidiane svolte dalle donne e dagli uomini del R.S.S.T.A. Decimomannu.

