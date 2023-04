Concerto di Pasqua Ellipsis a San Giacomo

Lunedì 3 Aprile l’Associazione Ellipsis, in collaborazione col Conservatorio Canepa, terrà il concerto del Lunedì Santo

Prosegue con successo la ventunesima edizione della rassegna “I concerti di primavera”, organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa. Come ormai tradizione la stagione concertistica più longeva del territorio cambia location, il 3 aprile, per il concerto del Lunedì Santo, spostandosi dalla Sala Sassu del Conservatorio alla chiesa di San Giacomo, di fronte al Duomo. Il concerto “Crux Ave Benedicta” sarà eseguito dal Coro delle voci bianche dell’Academia Montis Regalis di Mondovi, dal sopranoMargherita Scaramuzzino con Paolo Tarizzo all’organo, sotto la direzione di Mauro Fornero. Il coro di voci bianche della Fondazione Academia Montis Regalis di Mondovì è un ambizioso progetto artistico, che mira a valorizzare la creatività dei giovani, con un rigoroso percorso di formazione affidato a docenti molto qualificati. Il progetto ha trovato piena espressione nel 2022 nell’esecuzione del raro “Vespro” in fa maggiore di Johann Michael Haydn e nella prima esecuzione italiana dell’opera “Eloise” del compositore contemporaneo inglese Karl Jenkins, un evento di notevole spessore, che ha suscitato l’interesse della stampa specializzata. Il programma della serata propone: “Jesu Rex admirabilis”, mottetto a tre voci di Giovanni Pierluigi Da Palestrina, “Stabat Mater” a tre voci femminili di Giuseppe Tartini, “Pianto della Madonna” di Claudio Monteverdi. La manifestazione è patrocinata e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna (Presidenza del Consiglio e Assessorato alla Cultura), dal Comune di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna.

Info: WWW.ELLIPSISMUSICA.IT, 079298371- 3392206362.

