Si è spenta la signora Rosalia Lilli: cordoglio dell’Ugl Matera

“A nome mio e dell’organizzazione sindacale dell’Unione Generale del Lavoro provinciale di Matera, in questa triste circostanza, porgiamo le nostre sentite condoglianze all’amico Assessore Cosimo Latronico e alla famiglia per la perdita della cara mamma, N.D. Rosalia Lilli.

A nome di tutta la Segreteria Provinciale, abbraccio i suoi familiari, esprimendo loro le più affettuose condoglianze”.

Così dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano.

