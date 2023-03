Mara Sattei annuncia oggi 5 nuovi appuntamenti

Mara Sattei: dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo con “Duemilaminuti”, annuncia oggi 5 nuovi appuntamenti che si aggiungono al “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”

Dopo il debutto alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti” (Columbia Records/Sony Music Italy), certificato disco d’oro, Mara Sattei annuncia oggi 5 nuove e imperdibili date che si aggiungono al suo tour estivo.

La dimensione del live è per Mara Sattei del tutto naturale, un momento per lei fondamentale per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale.

Oltre al brano sanremese, Mara porterà sui palchi dei principali festival italiani i brani del suo primo album “Universo” (Columbia Records/Sony Music Italy) e tutti i successi nati dalla collaborazione con artisti e amici che hanno impreziosito il suo percorso artistico.

Questi gli appuntamenti confermati del “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show:

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

16 GIUGNO 2023 – SAN DAMIANO D’ASTI (AT) – LA BARBERA INCONTRA NUOVA DATA

17 GIUGNO 2023 – RIESE PIO X (TV) – AVIS LIVE MUSIC NUOVA DATA

2 LUGLIO 2023 – VALLE DEI MOCHENI (TN) – LAGORAI D’INCANTO NUOVA DATA

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

16 LUGLIO 2023 – CAORLE (VE) – SUONICA FESTIVAL NUOVA DATA

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

14 AGOSTO 2023 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL NUOVA DATA

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

Per info e biglietti: www.magellanoconcerti.it e www.friendsandparteners.it.

Già in radio e disponibile in digitale (https://Columbia.lnk.to/Duemilaminuti), “Duemilaminuti” è stato scritto per Mara Sattei da Damiano David e composto da quest’ultimo insieme a thasup ed Enrico Brun.

Il singolo sanremese

Come mostrano le immagini del videoclip, diretto da Davide Vicari e da ora online al link https://youtu.be/Ht8-c_UTHwc, il singolo sanremese racconta di una presa di coscienza importante da parte di una donna che, al termine di una relazione sbagliata, comprende tutto ciò che ha passato e decide di ricominciare.

È dunque fondamentale il concetto di tempo: tra le mura di casa, teatro di mille conflitti, le lancette dell’orologio seguono il corso del dolore e rallentano pian piano fino a fermarsi, per poi ripartire quando la disperazione lascia il posto alla consapevolezza e, quindi, alla rinascita.

Il Festival di Sanremo ha rappresentato il culmine dei tanti traguardi raggiunti da Mara Sattei nell’ultimo anno:

a gennaio 2022 è uscito il suo album d’esordio, “Universo”; insieme a Fedez e Tananai è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate, “La Dolce Vita”; ha calcato i palchi dei maggiori festival estivi e dei club in autunno, nel corso del suo primo tour.

Mara Sattei

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei, donna tra le più in vista del panorama musicale italiano.

Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali. Tra i diversi feat ricordiamo: “m12ano” – certificato platino – e – “l%p” – contenuti rispettivamente nel primo e nel secondo album di thasup -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” -; “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -; “Spigoli” – traccia triplo platino firmata insieme a Carl Brave e thasup –; “Parentesi” – che ha visto Giorgia tra gli ospiti di “Universo” –; e, questa estate, “La dolce vita” – singolo di Fedez certificato quattro volte platino, che la vede in feat insieme a TANANAI.

Ancora prima dell’uscita del suo album “Universo” (Columbia Records/Sony Music Italy) – che ha visto la direzione artistica di thasup e disponibile al link https://marasattei.lnk.to/Universo_ – non era di certo nuovo al suo pubblico il grande talento dell’artista, che era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”:

“Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’oro –, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da thasup.