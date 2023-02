Seggi Primarie Pd provincia Olbia Tempio

Si vota quindi domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Possono, dunque, votare tutti i cittadini, dai 16 anni in su. È necessario quindi presentarsi al seggio muniti di documento d’identità tessera elettorale.

Infine, i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede, per poter votare devono preregistrarsi entro le ore 12.00 del 24 febbraio nella piattaforma online raggiungibile a questo link:

Primarie PD 2023

Olbia-Tempio: dove si vota

Dove si vota:

Aggius: sala consiliare, via Turrali

Alà dei Sardi: aula consiliare, via Roma 74

Arzachena: parrucchiere Siffu, via Dettori 5

Badesi: centro polivalente, via Pascoli

Berchidda: auditorium comunale, piazza del popolo

Buddusò: centro accoglienza turistica, fronte palazzo comunale piazza Fumu

Budoni: anfiteatro Andrea Parodi, via Roma

Calangianus: centro sociale, via del mercato

Golfo Aranci: atrio comunale, via Libertà 74

La Maddalena: palazzo comunale, Piazza Garibaldi snc

Loiri: aula consiliare, via Dante Alighieri 28 (votano qui i cittadini delle sezioni 1 e 5 del Comune di Loiri Porto San Paolo)

Porto San Paolo: Delegazione Comunale, via Pietro Nenni (votano qui i cittadini delle sezioni 2 e 3 del Comune di Loiri Porto San Paolo)

Azzanì: sede campo sportivo, via Santu Micali snc (votano qui i cittadini della sezione 4 del Comune di Loiri Porto San Paolo)

Luogosanto: aula Giunta, Comunale Piazza della Basilica 2 (infine, votano qui i cittadini di Luogosanto e Aglientu)

Mamusi: via Omodeo 14

Berchiddeddu: via Civica 3

Monti: aula consiliare, Piazza Ferracciu

Olbia: seggi

Olbia: Seggio via Vicenza, 42 “Ristorante Bar Byron Bay” Votano i cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune di Olbia delle sezioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 42 (Zona Bandinu, Maria Rocca, Sacra Famiglia, via Campidano, Sa Rughe, Poltu Quadu, Venafiorita, Su Trambuccone, Conca Onica, Murta Maria). Votano esclusivamente

qui anche i cittadini residenti a Olbia che abbiano compiuto 16 anni e i cittadini stranieri che non siano iscritti alle liste elettorali del Comune di Olbia (per i quali è dunque necessaria la preregistrazione online nella piattaforma PD).

Olbia: Seggio via Nanni 21/C "Caffè Terranoa" Votano i cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune di Olbia delle sezioni 1, 2, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 49 (Centro, Centro Storico, via D'Annunzio, Armando Diaz, Viale Aldo Moro, Sa Minda Noa, zona Ospedale vecchio, Via Vignola, Via Veronese, via Petta e zona San Nicola, Sa Istrana, San Vittore, Plebi, Sole Ruiu, Cugnana, Tilibbas, Zona Industriale, Osseddu, Pittulongu, Rudalza, Porto Rotondo, San Pantaleo, e infine San Giovanni).

Olbia: Seggio via Vittorio Veneto 114 Votano i cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune di Olbia delle sezioni 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 43, 45, 48, 50 (Quartiere San Simplicio, via Brigata Sassari, quartiere Santa Maria, via Barcellona e Orgosoleddu, Santa Mariedda, vie dei santi, zona Baratta, Tannaule e zona Ospedale Nuovo, Isticcadeddu, e infine Putzolu e Pasana).

