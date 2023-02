Ragazzi Nisida: immersione Marinari

Una grande rete per la socialità:

E Sabato 11 Febbraio, per la prima volta, i ragazzi dell’Area Penale di Napoli, divenuti sub, puliranno i fondali del Borgo dei Marinari.

La Marina Militare, rappresentata dal Quartier Generale Marina e dal Nucleo Sdai di Napoli, opererà ancora una volta in sinergia con le istituzioni locali e le associazioni di volontariato a favore di un virtuoso progetto che coniuga inclusione, solidarietà e ecologia”.

Sul pontile l’allestimento di pannelli informativi. Altri ragazzi dell’Area Penale di Napoli, saranno parte del volontariato che si occuperà della pulizia in superfice del Borgo.

Archeoclub D’Italia, MareNostrum, Marina Militare, Dipartimento di Giustizia Minorile, Corpo Militare dell’Ordine di Malta, Asia, Arpac Campania, ristoratori del Borgo dei Marinari, circoli nautici. I “nostri” ragazzi per la prima volta si immergeranno per pulire il Borgo dei Marinari, sito simbolo noto nel Mondo!”.

Insieme : circoli nautici, ristoratori, volontariato per il reinserimento dei giovani, la tutela del patrimonio ambientale e culturale di Napoli.

“Il progetto si chiama “Bust Busters”, acchiappa buste, perché i ragazzi dell’Area Penale di Napoli entrano, in questo modo, a far parte di quella catena di associazioni culturali divenendo così direttamente sentinelle anche morali e veri guardiani della conoscenza, dell’ambiente, dell’amore per il patrimonio culturale.

In mare il controllo sarà garantito dai mezzi della Marina Militare. Tutto si svolgerà in contemporanea a partire dalle ore 8 e 30.

Al termine di un percorso formativo basato su lezioni di teoria ma anche di pratica, i ragazzi hanno acquisito il brevetto di sub. E Sabato 11 Febbraio saranno parte della città di Napoli.

Per questi ragazzi dell’Area Penale c’è dunque l’opportunità di far parte di professionisti in grado di offrirsi al mercato del lavoro con brevetti a vari livelli e alcuni conseguiranno anche il brevetto OTS.

Tale operazione rientra nel modello educativo messo in campo dal Distretto Minorile della Campania che tende sia a formare tecnicamente;

ma anche a supportare percorsi educativi finalizzati alla costruzione di nuovi cittadini attivi all’interno della propria comunità e di cui la comunità avrà un beneficio della loro presenza e non più motivo di preoccupazione.

Un progetto che vede insieme circoli, ristoratori, enti pubblici e privati, per favorire un sistema educante.

Il progetto BUST-BUSTERS si propone di ottenere da un lato un risultato di tipo ecologico, dall’altro l’obiettivo di realizzare un’attività riparativa svolta dai giovani in Area Penale, a testimonianza di una recuperata coscienza civile e di partecipazione attiva al decoro della città di Napoli.

Tutti i partners hanno l’obiettivo dello sviluppo di un’idea di cittadinanza attiva nei nostri ragazzi che spesso vengono da situazioni di disagio sociale, familiare, educativo.

Siamo dinanzi alla volontà riparativa che parte da questi ragazzi napoletani, in quanto ragazzi che hanno vissuto esperienze di disagio e di devianza.

“I giovani che vivono una situazione di illegalità, di disagio, di allontanamento dal nucleo familiare d’origine e soprattutto i giovani che vivono problematiche di emarginazione sociale, sono a rischio di recidività se non supportati adeguatamente con progetti funzionali e ben articolati.

Sabato 11 Febbraio, con inizio, alle ore 8 e 30, partenza dal Circolo Savoia, in mare i mezzi della Marina Militare, del Corpo Speciale dell’Ordine di Malta, Protezione Civile, MareNostrum, l’operazione a tutela dell’eco – sistema del Golfo di Napoli.

L’operazione sarà altamente spettacolare in quanto, in pieno Golfo di Napoli, si vedranno insieme: Marina Militare, Corpo Speciale Ordine di Malta, Protezione Civile, MareNostrum, sullo sfondo il complesso Somma – Vesuvio e teatro sarà il mare di Napoli con Castel Dell’Ovo. In campo anche i mezzi dell’ASIA e Arpa Campania.