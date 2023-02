XIX Trofeo Caroli Hotels UNDER 14: Presentazione a Palazzo Adorno a Lecce

30 squadre, 95 partite, 13 campi di gioco:

In arrivo il 19° Trofeo Caroli Hotels UNDER 14

advertisement

XIX Trofeo Caroli Hotels UNDER 14

Si terrà lunedì 13 febbraio alle ore 11:00 nel cinquecentesco Palazzo Adorno a Lecce, la conferenza stampa di presentazione del 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14, organizzato dall’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels: novantacinque partite di grande calcio giovanile in programma dal 17 al 20 febbraio su tredici campi di gioco della provincia.

Trenta le squadre partecipanti tra cui:

Torino, Spal, Virtus Francavilla, Lecce, Juventus, Wolves dalla Premier League, Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City;

Atalanta, Parma, Espanyol dalla Liga, Fiorentina, Monza e, dal lontano Giappone, il Fourwinds Japan.

Tredici i campi su si giocherà, segnale importante della crescente collaborazione tra il comitato organizzatore, le amministrazioni comunali e le associazioni sportivi, che rende possibile la realizzazione di un evento “diffuso”:

Castrignano del Capo, Gallipoli, Poggiardo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Galatina, Leverano, Martano, Melpignano, Ruffano, San Donato di Lecce, Parabita (Heffort Sport Village).

Collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati (presenti le rappresentanze a Palazzo Adorno):

per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale.

Alla conferenza stampa saranno presenti, oltre ai rappresentanti della Provincia, dell’Asd Capo di Leuca e della Segreteria Organizzativa anche:

il presidente regionale Unicef Giovanna Perrella, il delegato FIGC di Maglie Orazio Colazzo, il delegato Coni Lecce Luigi Renis, e il centrocampista e capitano del Lecce Primavera, che sta ottenendo fantastici risultati in campionato, Catalin Vulturar.

Ricadute turistiche notevoli

Notevoli, infine, le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva:

derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento fuori stagione, oltre che in termini di immagine e promozione per il territorio.

L’ultima edizione del torneo, organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo, è stata vinta dal Torino.

Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è, dunque, il main sponsor del Torneo.

La macchina organizzativa capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane lavora, inoltre, a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti.

Questi i cinque gironi eliminatori

A) Torino, Spal, Virtus Francavilla, Polisportiva Monteruscello, Levante Azzurro, Capo di Leuca;

B) Juventus, Lecce, Wolverhampton, Limite e Capraia, Olimpia Bitonto, Terni Football Club;

C) Lazio, Sassuolo, Sangiuliano City, Taras Taranto, Centro Ester Carioca, Soccer Dream;

D) Atalanta, Parma, Real Casarea, Fourwinds Japan, Virtus Palese, Giovani Cryos;

E) Espanyol, Fiorentina, Monza, Virtus Junior Stabia, Giovani Fucecchio, Fabrizio Miccoli.

Le prime classificate di ciascun girone più le tre migliori seconde si affronteranno nei quarti di finale.

A seguire, semifinali e finale, tutte in programma all’ Heffort Sport Village di Parabita, con la finale prevista per il 20 febbraio alle ore 17:30 sul terreno dell’Heffort Sport Village con trasmissione in differita su Sportitalia

Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è, dunque, opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone.

Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino.

La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare.

Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli.

Albo d’Oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 AC Milan – 2019 Valencia – 2020 Spal – 2022 Torino