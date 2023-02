Domani 10 Febbraio manifestazione a Cagliari

Domani 10 Febbraio ore 10,30 manifestazione a Cagliari

in Via Giudice Guglielmo 46

L’unione sindacale di base ha proclamato per venerdì 10 febbraio lo sciopero di tutto il personale della scuola, con manifestazione nazionale e regionali

In questi mesi l’USB ha portato avanti un confronto serrato con tutti i comitati in lotta per l’organico aggiuntivo (ex organico Covid), per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali fino al loro esaurimento e per una mobilità senza vincoli.

La lotta per l’aumento degli organici è a nostro avviso il punto di congiunzione per realizzare l’unità dei lavoratori della scuola, precari e di ruolo, per garantire una scuola capace di rispondere alle richieste di lavoratori, famiglie e studenti.