Assegnati i premi della 19^ edizione del Boat International World Superyacht Award. Lancio dell’Acquera Club per progettare le esperienze di viaggio più esclusive

Venezia torna capitale dei Superyacht: in laguna più di 500 vip mondiali

Venezia è tornata a essere la capitale mondiale dei superyacht abbinando il suo stile e la sua immagine internazionale alle imbarcazioni simbolo, ma anche al top lifestyle. Si sono infatti concentrati in Laguna venerdì e ieri, sabato, due eventi incrociati che hanno acceso i riflettori non solo sugli yacht più iconici, per stile, design, prestazioni, sinergia con l’ambiente, del mondo, ma anche su chi queste imbarcazioni è in grado di possedere e gestire. E a Venezia sono affluiti per questa manifestazione almeno 500 ospiti top class fra cui molti armatori proprietari dei più prestigiosi gioielli del lusso sul mare.

L’occasione è stata fornita dal Boat International World Superyacht Awards, il premio più famoso del mercato mondiale dei superyacht, giunto alla sua 19^ edizione e del quale sono stati svelati in queste ore i vincitori; premio organizzato dalla rivista Boat International in collaborazione con The Glenrothes (una dei più prestigiosi distillatori di whisky al malto) e Acquera Club, l’ultima nata della scuderia di nuove iniziative del gruppo veneziano Acquera, protagonista in questi ultimi anni di una espansione da record nell’assistenza e nella fornitura di servizi ad alta qualità agli yacht che operano in Mediterraneo e nel Golfo Arabico.

L’Acquera Club è un servizio di gestione dei viaggi e dello stile di vita dedicato ai proprietari di yacht e ai noleggiatori, che “gemella” il mondo del lifestyle con quello della nautica di lusso. Acquera Club, che è entrato ufficialmente in campo in occasione dell’evento dedicato ai Superyacht Awards (evento del quale è headline partner), nasce in effetti dall’esperienza ultraventennale di Stefano Tositti, insieme con alcuni fra i più noti manager nel mondo delle concierge. Tositti, che muovendo dall’attività di agente marittimo nel settore dei mega e maxi yacht, ha imposto un brusco upgrading alla sua azienda, non solo investendo in una operazione di digitalizzazione delle procedure, ma specialmente varando un piano di accompagnamento a 360 gradi riservato agli ospiti e agli armatori delle grandi barche da diporto per offrire, attraverso Acquera Club, esperienze esclusive di turismo, arte, sport, gastronomia. Ma specialmente ciò che in termini di esperienze di viaggio nessun altro ha mai pensato e progettato generando quindi grandi opportunità anche per i territori (più estesi di quanto sino a oggi pensato anche da chi gestisce porti turistici) in grado di attirare l’interesse di questa clientela di lusso, spesso in collaborazione con alcuni dei più rinomati brand mondiali.

Acquera Club che idealmente è stato battezzato in questi giorni a Venezia, nasce da una precisa intuizione: quella relativa alla scoperta di un cono d’ombra nell’offerta del turismo di altissima gamma e quindi della necessità di unire le forze fra progettisti, fornitori e gestori di esperienze top class per turisti esclusivi.