A Cesenatico i cercatori d’oro del “Garrett Contest”

Si aprono domani le iscrizioni ufficiali alla settima edizione della gara di metal-detector in programma il 30 aprile sulla spiaggia libera davanti a piazza Costa di Cesenatico denominata i “Cercatori d’oro”

Domani (1 marzo) le iscrizioni ufficiali alla settima edizione del “Garrett Contest”. Si tratta di una delle più importanti gare europee dedicate agli appassionati di metal detector.

Il contest – in programma il prossimo 30 aprile – si svolgerà sulla spiaggia libera davanti al grattacielo di Cesenatico; un “campo gara” recintato di circa 3500 mq.

L’obiettivo, sempre agevolmente superato, è arrivare a 250 iscritti; la quota fissata a “numero chiuso” dagli organizzatori di Detector Shop (la divisione hobby di Securitaly) che – con il patrocinio del Comune e della Cooperativa Bagnini della Riviera – si appresta ad allestire una settima edizione ricca di sorprese.

Il format è in via di definizione ma anche quest’anno non mancheranno i momenti di intrattenimento; per questa edizione, strizzeranno l’occhio alle variopinte atmosfere del Brasile con uno spettacolo di samba portato in scena da ballerine professioniste.

Per il resto, confermata la formula degli anni passati. I partecipanti, con qualsiasi marca o modello di metal detector, si ispireranno alle avventure dei protagonisti di “Diggers” (Cercatori d’oro); ovvero il celebre reality televisivo in onda su National Geographic. E proprio dagli Stati Uniti, per la precisione dal Texas, è attesa una delegazione di Garrett, la più prestigiosa azienda del mercato mondiale dei metal-detector.

La gara cesenaticense si svolgerà come detto sulla spiaggia libera davanti al grattacielo. Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità). I gettoni sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara.

Il contest sarà suddiviso in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e la finalissima in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30.

Info ed iscrizioni www.garrettcontest.it

