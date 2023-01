Esce Diari di Cineclub n. 113 | Febbraio 2023. E’ online e gratuito

Online il numero 113 | Febbraio 2023 Diari di Cineclub

(scaricalo gratis – free download)

advertisement

Clicca qui: http://bit.ly/3jhd32E

Esce Diari di Cineclub n. 113

In questo numero:

Il documentario cinematografico come valore etico. Àngel Quintana;

C’era una volta il comunismo. Natalino Piras;

Uniti nel Sangue e nel Metallo. Nicola Santagostino;

Werner Herzog. The fire within: a requiem for Katia and Maurice Krafft. Tonino De Pace;

Riordino degli archivi Rai. Barbara Scaramucci: la memoria audiovisiva è libertà. Stefano Macera;

Il cinema giallo italiano e i suoi antecedenti. Nino Genovese;

L’impiegata di papà, un film introvabile di Alessandro Blasetti. Gianmarco Cilento;

Effetto notte, un omaggio al cinema e alla sua capacità di emozionarci. Lorenzo Pierazzi;

Gli effetti di dissolvenza incrociata negli spettacoli per lanterna magica. Paolo Leo;

I magnifici sette: capolavori cinematografici che non vedremo mai. Stefano Beccastrini;

Saint Omer (2022)di Alice Diop. Claudio Cherin;

Il cinema di Godfrey Reggio: Until now, you’ve never really seen the world you live in. Sonia Polichetti;

E ancora

Pasolini e la musica. Il paroliere. Giampiero Bigazzi;

Gli italiani e il fascismo, una storia mai interrotta. Antonio Loru;

La saga di Harry Callaghan: Clint fra violenza legalitaria e culto della morte. Fulvio Lo Cicero;

Il cinema francese e il realismo poetico negli anni del Fronte popolare. Pierfranco Bianchetti;

Il movimento – valore letterario nel cinema. Carmen De Stasio;

Il personaggio del mese: Meryl Streep. Barbara Taglioni;

Arthur Miller e Le streghe di Salem. Silvestra Sbarbaro;

Tora-san, da icona del cinema giapponese a personaggio manga. Ali Raffaele Matar;

Alberto Asor Rosa, la scomparsa di uno dei maggiori intellettuali italiani. Maria Rosaria Perilli;

Moebius (1996). Federico La Lonza;

Tendere alla rinascita, il cinema di Lukas Dhont. Benedetta Pallavidino

Scarpette rotte, Emma Dante vs Christian Andersen. Giuseppe Barbanti;

Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano. DdC;

Silvana Roth. Virgilio Zanolla;

Laudomia Bonanni, un’autrice del Novecento da poco riscoperta. Valeria Consoli;

Rosa Cukor. L’Hollywood al femminile si chiama George. Patrizia Salvatori;

Il potere dissacrante della comicità. Fabio Massimo Penna;

Abe (2019) di Fernando Grostein Andrade. Demetrio Nunnari;

Abbiamo ricevuto

Mondo Niovo 18-24 ft/s. DdC;

Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch, 1955). Antonio Falcone;

Il cinema in Tibet: natura e cultura. Leonardo Dini;

Le novità (buone e non buone) della Mostra di Venezia. Mino Argentieri;

Diario di Zavattini. Per telefono da Luzzara. Cesare Zavattini;

Cronache dal paradiso fra narrazione e cinema. Lucia Bruni;

DdCR | Diari di Cineclub Radio. A cura di Nicola De Carlo;

Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo;

La televisione del nulla e dell’isteria (LXVIII). DdC;

Omaggio:

Il porto delle nebbie (1938) di Marcel Carné. DdC;

La copertina del n. 113 “itagli-a si itagli-a no. E i tagli sulle accise?” (2023) è del maestro Pierfrancesco Uva.