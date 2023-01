CeDac Danza: Ukraina Gran Gala Ballet, ultimo appuntamento a Cagliari

Incantevoli racconti sulle punte e affascinanti creazioni di celebri coreografi per l’“Ukraina Gran Gala Ballet”. STASERA (domenica 22 gennaio) alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari.

Sotto i riflettori tredici stelle della danza, artisti di fama internazionale come Olga Golitsya e Jan Vana, Lina Volodina e Oleksii Potomkin del Teatro dell’Opera e Balletto Nazionale dell’Ucraina, accanto a Clara Ushizaka e Alberto Pecetto del Teatro dell’Opera della Polonia, Vasylieva Antonina e Tsapryka Kostiantyn del Teatro dell’Opera e Balletto di Charkiv, Teodora Spasik e Begojev Jovica del Teatro dell’Opera di Belgrado-Serbia, Larysa Hrytsai del Teatro dell’Opera e Balletto di Odessa e Takamory Miyu e Ryosuke Morimoto dell’Opera Nazionale di Budapest-Ungheria.

Focus sui grandi capolavori della storia del balletto, tra vertiginosi assoli e avvincenti pas de deux, per una preziosa antologia che comprende le creazioni dei grandi maestri e le coreografie originali di autori contemporanei.

Il programma dello spettacolo dell’ Ukraina Gran Gala Ballet

Dopo l’ouverture con Hopak, famosa danza tradizionale ucraina, eseguita in “solo” da Alberto Pecetto, l’eleganza e il fascino esotico di “Le Talisman” di Marius Petipa, con Takamory Miyu e Ryosuke Morimoto, e ancora un pas de deux da “La Esmeralda”, da “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, con coreografie di Marius Petipa (dopo la prima versione di Jules Perrot per l’Imperial Ballet) con Oleksii Potomkin e Lina Volodina, per riscoprire la temperie del romanzo, incentrato sulla figura della bella gitana, icona di libertà.

Un incantevole duetto da “La Sylphide”, il celeberrimo ballet blanc su libretto di Adolphe Nourrit, con Clara Ushizaka e Alberto Pecetto, seguito dal Pas d’Esclave da “Le Corsaire” di Adolphe-Charles Adam, ispirato a un poema di Lord Byron, con coreografia di Marius Petipa, con Vasylieva Antonina e Tsapryka Kostiantyn, che lascia il posto alla cifra contemporanea di “The Unnamed Feelings”, un “solo” di Jan Vana con coreografia di Natalia Iordanov, mentre Olga Golytsia danza “The Dying Swan” (la poeticissima e struggente Morte del Cigno) di Mikhail Fokine, meraviglioso assolo creato per Anna Pavlova sulle note di Camille Saint-Saëns e chiude il primo atto un pas de deux da “Le Corsaire” di Adam, con coreografia di Marius Petipa: il duetto di Medora e Conrad – il capitano dei corsari e la bella prigioniera – con Teodora Spasik e Begojev Jovica.

Secondo atto e saluti

Nel secondo atto, il sipario si apre su “Diane et Actéon”, con un pas de deux interpretato da Clara Ushizaka e Alberto Pecetto. Poi Adagio e Variazioni da “Giselle”, simbolo del balletto romantico. Un capolavoro nato da un’idea di Théophile Guitier, con musiche di Adolphe-Charles Adam, con Larysa Hritsai e Tsapryka Kostiantyn.

Segue poi il duetto di Oleksii Potomkin e Lina Volodina sul tema dell’Adagio dell’evocativa “Forest Song”, un omaggio a Giuseppe Verdi con l’Adagio da “La Forza del Destino”, con coreografia di Konstantin Kostjukov e Natalia Iordanov, nell’interpretazione di Teodora Spasik e Begojev Jovica. Ancora, la sensualità e il pathos di un Tango con Vasylieva Antonina e Tsapryka Kostiantyn (una creazione di Natalia Iordanov), il virtuosistico assolo di Espada da “Don Quixote” con Alberto Pecetto.

Infine, un travolgente pas de deux sempre da “Don Quixote”, il balletto ispirato alle (dis)avventure dell’hidalgo nato dalla penna di Miguel de Cervantes, di cui spicca la fortunata versione di Marius Petipa su musiche di Ludwig Minkus, con Olga Golytsia e Jan Vana, impegnati in una intrigante partitura costruita secondo i canoni rigorosi, la perfezione e la grazia imperitura della danza classica, in una stilizzazione raffinata delle umane passioni.

Nei saluti finali, rientrano le coppie di personaggi del secondo atto, in una breve sarabanda che si conclude in proscenio, con le étoiles dell’ArrondiART Ukrainian Classica Ballet tra i reiterati applausi e le acclamazioni del pubblico cagliaritano, come già di quello sassarese, accorso numeroso alla prima regionale dello spettacolo che apre la Stagione de La Grande Danza al Teatro Comunale di Sassari e al Teatro Massimo di Cagliari (dove STASERA, domenica 22 gennaio alle 19 andrà in scena l’ultima replica in terra sarda).

