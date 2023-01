Morto l’avvocato Eugenio Pini. Le parole di Fsp Polizia: Onorava la toga, senza di lui ci sentiamo un po’ meno sicuri.

FsP Polizia di Stato si unisce al cordoglio per l’avv. Eugenio Pini

“Anche la Federazione sindacale della Polizia di Stato si unisce, commossa e desolata, nell’ultimo saluto all’avvocato Eugenio Pini, stroncato da un grave male a soli 52 anni. La sua è stata una lunga battaglia che ha portato avanti con straordinario coraggio. Era sempre con il sorriso sulle labbra e quella luce unica negli occhi”.

Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo la morte dell’avvocato Eugenio Pini. Era uno storico legale di appartenenti al Comparto sicurezza. Particolarmente impegnato nel sociale, operava anche al fianco delle donne in difficoltà e nella lotta contro il bullismo.

Il ricordo dell’avvocato

“Eugenio era un amico – aggiunge Mazzetti -, e un professionista ineguagliabile, una mente sopraffina e, cosa purtroppo non molto frequente, un uomo mosso da ideali incrollabili, sani, saldi, belli e luminosi. Un uomo dolce, distinto, elegante, gentile, pulito, un signore la cui ironia faceva il paio con una determinazione e una forza di volontà indescrivibili. Quella toga che gli stava cucita sulle spalle portata con il piglio e il portamento del vero Giurisperito…E ora, senza di lui, ci sentiamo tutti un po’ meno sicuri. Sì, perché la sua competenza, la sua preparazione, la sua professionalità, la sua generosità, ma soprattutto la sua umanità erano una garanzia per tutti quelli che portano la divisa, perché Eugenio ha sempre saputo stare loro accanto, non quando era facile e scontato, ma nei momenti difficili, bui, alleviando la disperazione e confortando, prima ancora che gestendo problemi legali”.

“E non solo questo – conclude Mazzetti -, il suo altruismo e il suo saper stare dalla parte giusta lo hanno portato a schierarsi anche accanto alle donne in difficoltà e a combattere il fenomeno del bullismo. Eugenio, insomma, lascia un vuoto incolmabile e noi vorremmo che il nostro pensiero volasse, come un abbraccio stretto e caldo, alla sua bellissima famiglia, che lui ha vissuto con amore sconfinato. Eugenio sarà un esempio di perseveranza e di capacità di tenere fede ai propri convincimenti che tutti speriamo, se non certamente di poter eguagliare, almeno di poter imitare”.