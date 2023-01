AriaBuena: venerdì 13 gennaio esce il nuovo singolo

Dal 13 gennaio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “FANTASIA”, il secondo singolo estratto dal nuovo album degli AriaBuena ABCD (AriaBuenaCompactDisk).



“Fantasia” è un brano che non segue logiche distinte, non si attiene e non si limita alla realtà percepita, si proietta oltre e altrove, libero come il titolo che porta.

Il ritornello in portoghese canta “Eu te quero bem, Eu quero bem a tudo o mundo” – trad. “Ti voglio bene, Voglio bene a tutto il mondo” ed è rivolto a tutto ciò che ci circonda, a tutti, meravigliosi nella diversità che ci accomuna. Siamo “gocce di mare”, uniti nelle nostre diversità e stranezze che infine si scoprono essere due ingredienti dell’unicità.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Con Fantasia cerchiamo di tramettere in musica la gioia dello stare insieme per mezzo di ritmo e chitarra. E’ un brano che ci rappresenta a 360°. Chitarra e djembé, i nostri strumenti principali, formano la base del pezzo e il ritornello in lingua portoghese, oltre che a far emergere un’origine brasiliana di AriaBuena, infonde al pezzo la giusta leggerezza che vogliamo trasmettere con la nostra musica libera”



“ABCD (AriaBuenaCompactDisk)” è il primo album del duo che contiene dieci tracce originali in italiano che trattano svariati temi quali il viaggio, la solitudine, l’amore, la fantasia e la morte, accompagnati da ritmi e musiche istintive, libere. L’album è stato immaginato e sognato per lungo tempo, registrato e prodotto con cura, ed illustrato graficamente.

Ascolta il brano su Spotify: https://open.spotify.com/track/6uYgrnh0MLiG4dCmj0oysG?si=cfe05906858f44a7

Biografia

AriaBuena è un duo musicale formato da Gianaldo Tavella e Clayton Simili (voce chitarra, sezioni ritmiche percussioni), due fratelli nati in due continenti diversi. Il cantautorato italiano si fonde con il senso ritmico sudamericano creando un genere difficilmente etichettabile.

I testi delle canzoni sono colmi di metafore, pennellate di immagini che trasportano all’ascolto in un mondo ogni volta nuovo e diverso.

La musica di AriaBuena è per così dire artigianale.

Due sono gli strumenti, entrambi di legno: una chitarra acustica e uno djembè, che insieme creano una leggerissima atmosfera.

Gianaldo e Clayton portano in giro il loro progetto musicale AriaBuena nato nel 2018 con il brano “Buon vento”. Dopo l’ep MIKAWA, e due singoli usciti tra il 2019 e il 2020, a novembre 2022 esce il primo album”ABCD (AriaBuenaCompactDisk)”.

