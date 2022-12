Sicurezza informatica, “Ready Cyber Security”: la situazione sarda e l’esempio di Israele

Si è svolto a Cagliari il convegno “Ready Cyber Security, un’isola da proteggere”. All’incontro-dibattito, organizzato dall’Associazione Chenàbura di amicizia Sardegna-Israele, ha preso parte anche l’assessora regionale degli Affari generali, Andreina Farris

I lavori sono stati aperti da Mario Carboni, presidente di Chenabura, che ha spiegato l’importanza di confrontarsi con realtà – come quella israeliana – all’avanguardia in tema di sicurezza informatica.

“In questo periodo dati e informazioni sono più pericolosi di missili e bombe. Un dato per tutti, che fa capire quanto sia fondamentale per la nostra economia proteggersi: il 60% delle aziende che subiscono attacchi informatici, entro 6 mesi sono costrette a chiudere, non riescono a risollevarsi”, ha dichiarato Bruno Spinazzola, promotore dell’iniziativa con Chenabura.

La Regione

Il ‘Sistema Regione’ in Sardegna deve far fronte a circa 60 mila attacchi informatici al mese, un vero e proprio assalto affrontato, fino a poco tempo fa, con armi spuntate.

Riccardo Porcu, direttore generale della Direzione dell’Innovazione dell’assessorato regionale degli Affari generali, ha ammesso che “l’assalto subito dalla Regione, in particolare nel periodo del Covid, ha trovato la macchina amministrativa sguarnita, con appena 22 persone ad affrontare un esercito numeroso, preparato, nascosto”.

“Ci siamo scoperti vulnerabili ma ci stiamo attrezzando anche grazie all’Accademia della sicurezza informatica, fortemente voluta dal presidente Solinas e realizzata in collaborazione con la Polizia Postale. Una settantina di dipendenti regionali ha partecipato ad attività di formazione e informazione sulle minacce informatiche, sui principi fondamentali di prevenzione e sulla risposta ai cyber attacchi” ha sottolineato l’assessora Andreina Farris.

Ambasciata di Israele

“Siamo estremamente lieti di collaborare ancora con la Sardegna”, ha commentato Raphael Singer (Ministro per gli Affari Scientifici ed Economici dell’Ambasciata d’Israele in Italia), apparso in collegamento video mentre Tiziana Allegra (businnes developer Israel Caremote.srl) ha illustrato le principali azioni messe in campo da decenni da Israele: “Paese piccolo, circondato da Paesi nemici e costantemente minacciato militarmente e da attacchi terroristici.

I migliori talenti – ha spiegato l’esperta – vengono selezionati fin dalla scuola dell’obbligo e indirizzati a Università a indirizzo scientifico e tecnologico, parallelamente a percorsi all’interno dell’organizzazione militare e con due, tre anni di leva obbligatoria”.

Esperienze

Sono quindi intervenuti Mauro Addari (New Value Solution Italia, esperto sardo canadese responsabile di sistemi di sicurezza informatici), Eylam Tamary (Tag Distribuzione esperto di cyber – security e cyber intelligence), Davide Nigro (Senior security consultant) e Giorgio Giacinto (Professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica e coordinatore del corso di laurea magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence,) che hanno presentato esperienze sarde ed internazionali di sistemi di sicurezza informatici.

I lavori sono stati chiusi da Edoardo Tabasso (geopolitico della comunicazione).

