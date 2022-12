Giotto Beyond Borders, il film per chiudere “MediatiKa”

Domani a Cagliari presentazione e proiezione del

Battute finali, a Cagliari, di “ MediatiKa “, il progetto sulla narrazione transmediale ideato e curato dal Centro Internazionale del Fumetto con la direzione artistica di Bepi Vigna e la segreteria organizzativa di Lorella Costa: domani pomeriggio (venerdì 16 dicembre), alle 17.30 nell’aula Galleppini del Polo bibliotecario Falzarego 35 (in via Falzarego 35), si presenta e si proietta il film in Virtual Reality “Giotto Beyond Borders“ (“Giotto oltre i confini“; 35′, 2021); un evento speciale, alla presenza del regista Emilio Della Chiesa, proposto in collaborazione con l’associazione culturale L’Alambicco, La Macchina Cinema e il RiFF – River Film Festival. L’ingresso è gratuito; si consiglia di venire muniti di cuffie o auricolari.