Cacciatori “abbelliscono” con cartucce l’albero di Natale

IN VENETO (TREVISO) I CACCIATORI “ABELLISCONO” CON LE CARTUCCE L’ALBERO DI NATALE

Pensavamo di averle viste tutte, ci sbagliavamo. A Falzè di Piave (Treviso) i cacciatori locali hanno pensato di abbellire l’albero di Natale con delle cartucce da caccia. Incredibile ma vero.

Natale vuol dire nascita, non morte! I cacciatori tolgono la vita agli Animali, non hanno nulla a che vedere con la Cristianità, semmai sono devoti del demonio, visto la crudeltà che infliggono ad esseri innocenti.

Stupisce che nessun prete o politico abbia preso le distanze da un sacrilegio di tale portata, evidentemente in quel paesetto fanno finta di niente o forse per non essere perseguitati dagli assassini legalizzati, infami noti per la loro vigliaccheria, non solo nei confronti degli Animali. Sono all’ordine del giorno le vessazioni che subiscono i poveri cittadini che si ritrovano sotto casa quei soggetti senz’anima. I cacciatori sono arroganti, violenti e molto spesso avvinazzati, altrimenti non si spiega quando scambiano i loro colleghi di battuta per selvaggina.

L’albero infine, è stato creato per avvicinare i giovani alla caccia, questa è la versione dei responsabili.

La nostra risposta a questi infami non tarderà ad arrivare, la misura è colma.