Verdini trasferito al centro clinico del carcere di Pisa per motivi di salute

(Adnkronos) – L'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, che ha compiuto 73 anni lo scorso 8 maggio, ha lasciato il carcere fiorentino di Sollicciano per essere trasferito nel centro clinico del carcere 'Don Bosco' di Pisa. Il trasferimento, avvenuto alcune settimane fa, è stato dettato dalle condizioni di salute dell'ex coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi che sarebbero state ritenute incompatibili con la detenzione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza ha nominato un consulente per accertare lo stato di salute dell'ex deputato ed ex senatore: la decisione se accordare gli arresti domiciliari sarà presa nell'udienza fissata il 30 maggio, come ha fatto sapere il legale di Denis Verdini, l'avvocato Marco Rocchi. — [email protected] (Web Info)