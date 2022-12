AOU SASSARI – La “bellezza” della donazione

L’associazione Prometeo ripropone “Natale in corsia”, per ringraziare gli operatori sanitari per il lavoro svolto per le donazioni e per l’attività e le cure rivolte ai pazienti trapiantati. Donata all’Aou una targa celebrativa

“Natale in corsia“

Sassari 22 dicembre 2022 – «È importante riuscire a ridurre le opposizioni alla donazione per abbassare quel gap che ancora separa il numero dei donatori e il numero dei pazienti in lista di attesa per un trapianto». advertisement Con questo auspicio, espresso dalla dottoressa Paola Murgia, referente dei trapianti per l’Aou di Sassari, si è aperta ieri una nuova edizione di “Natale in corsia“, il consueto appuntamento natalizio organizzato dall’associazione Prometeo, nella sala riunioni al settimo piano del Santissima Annunziata. Un incontro che l’associazione realizza ogni anno, da una parte, per ringraziare gli operatori sanitari dell’ospedale per l’attività e le cure rivolte ai pazienti trapianti; dall’altra per mettere al centro dell’attenzione il tema delle donazioni di organi e rimarcare l’importanza di un gesto così prezioso, in grado di donare la vita. «In questo periodo di feste – ha detto Marco Di Battista, rappresentante locale dell’associazione – ricordiamo la nascita di Gesù. Noi vorremmo anche celebrare quella che per noi trapianti è una vera e propria rinascita».

Donazioni

Sulla questione delle donazioni è quindi intervenuto il presidente regionale di Prometeo, Pino Argiolas, che ha rimarcato come sia necessario sviluppare la cultura della donazione. «Sassari in questi anni ha dato davvero tanto. Bisogna proseguire – ha detto – con le attività di comunicazione nelle scuole. La cultura della donazione va alimentata, deve crescere ogni giorno». Argiolas ha quindi sottolineato la necessità di aumentare il numero delle visite pre-trapianto, in particolare per i nefropatici dializzati. «La Sardegna è in grado di produrre tanti donatori – ha sottolineato Maria Cossu, direttore della Nefrologia, dialisi e trapianti dell’Aou di Sassari – l’impegno dei medici è davvero tanto. Ma è anche vero che i medici che lavorano in questo settore sono pochi, perché queste specialità vengono scelte sempre meno. Dobbiamo, invece, sensibilizzare proprio su questi temi, anche per potenziare la sanità pubblica». Sull’importanza della donazione e sulla bellezza del gesto quindi si è soffermato anche il cappellano del Santissima Annunziata, don Piero Bussu.

Targa celebrativa all’Aou di Sassari