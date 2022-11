Web Project Sottorete: inizia il campionato di Serie C di pallavolo

Il presidente della Polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, suona la carica prima dell’inizio della stagione: “Siamo riusciti dopo anni di sacrifici a riportare la pallavolo maschile di Alghero in serie C. Il nostro progetto parte dal basso, assieme alla Gymnasium volley stiamo lavorando e sviluppando il settore giovanile.

Con l’aiuto dei più esperti vogliamo dare un punto riferimento ai più giovani, uno stimolo per migliorarsi e crescere. Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi che hanno iniziato la preparazione dalla fine di agosto per essere pronti a questa nuova ed emozionante nuova stagione in serie C”.