Assemblea SIRN il 28 novembre

La sezione regionale SIRN Sardegna invita i neuroriabilitatori sardi a prendere parte all’Assemblea che si terrà in forma virtuale e gratuita lunedi 28 novembre alle ore 16.30.

La SIRN – Società italiana di riabilitazione neurologica auspica ed incentiva la partecipazione di tutte le figure professionali che operano nel settore della Neuroriabilitazione, coinvolgendo esemplificativamente medici, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, psicologi, infermieri, bioingegneri, purché essi

appartengano alla specifica categoria degli operatori professionali nel settore della Neuroriabilitazione ovvero che esercitino, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l’associazione rappresenta.

L’incontro ha il fine di presentare scopi e procedure operative della Sezione regionale e di coinvolgere nuovi soci, per un confronto di idee rivolto a organizzare riunioni e congressi scientifici regionali, la partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle offerte formative, la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate.

Quanti interessati sono invitati a scrivere alla mail

sirn.sardegna@gmail.com, per ricevere le coordinate della riunione.