Asl Nuoro, Cannas: “Oculistica non è a rischio chiusura”

“In riferimento agli articoli di stampa sul paventato rischio chiusura dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, la Direzione aziendale dell’ASL n. 3 di Nuoro replica fermamente precisando che, non solo il reparto non è a rischio chiusura, ma è considerata una struttura di eccellenza, strategica per l’azienda socio sanitaria nuorese e al centro dei progetti di sviluppo”.

«Voglio rassicurare i pazienti del Nuorese – chiarisce il manager dell’ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas – sul fatto che non vi sarà alcuna interruzione, né tantomeno chiusura, per l’Oculistica, che continua regolarmente le sue attività, grazie all’eccellente lavoro dei suoi professionisti».