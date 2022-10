Rassegna letteraria “Cagliari che legge/Casteddu chi ligit”: presentazione di “Altri traguardi” di Omar Onnis

Giovedì 20 ottobre sarà presentato a Cagliari (alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Is Mirrionis sita in via Montevecchio) “Altri traguardi” di Omar Onnis (Catartica Edizioni, febbraio 2022, Collana “I diari della motocicletta”)

L’evento si inserisce all’interno della rassegna letteraria “Cagliari che legge/Casteddu chi ligit“, organizzata dall’Assessorato Cultura e Spettacolo del comune di Cagliari. Assieme all’autore saranno presenti Nicolò Migheli e Danilo Lampis.

Un confronto intergenerazionale con due interlocutori di spessore per ripercorrere le vicende che tra l’estate del 2013 e l’inverno del 2014 animarono l’esperienza della coalizione Sardegna Possibile.

Sarà l’occasione per tornare su una vicenda che può dare spunti per interpretare il nostro complicato presente, anche alla luce delle recenti elezioni politiche e delle sue ricadute nell’isola.

advertisement

Il libro

Una campagna elettorale, una scrittrice nota, un partito indipendentista, poche altre persone che ci credono fin da subito. Da qui prende le mosse l’esperienza della coalizione Sardegna Possibile tra l’estate del 2013 e l’inverno del 2014. Una sfida – visionaria – nei confronti di tutto ciò che si è sedimentato nel corso degli anni (pratiche politiche, comunicazione e aspettative dei cittadini).

Il suo esito, mai compiutamente analizzato, sarà raccontato come un fallimento. In “Altri traguardi” Omar Onnis trasforma il ricordo personale in resoconto dettagliato e documentato. Una testimonianza che esula dalle circostanze contingenti di quella vicenda e si propone come spunto di riflessione per la politica sarda di oggi.