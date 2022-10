Nona tappa Festival delle Bellezze 

“Il Festival delle Bellezze”, giunto alla V edizione è nato con l’obbiettivo di dare voce alla bellezza dei luoghi più suggestivi della Provincia di Sassari attraverso le sonorità di artisti di spicco del panorama musicale sardo, ed è inserito nel cartellone degli eventi di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che dal 2019 supporta le manifestazioni culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna.

La tappa di Sa Mandra costituirà anche l’occasione per presentare, in collaborazione con la libreria Koinè, il libro “A night at the teathre. I Queen alla corte di sua maestà il cinema” di Vincenzo Cossu, pubblicato nel novembre 2021 dalla Arcana edizioni.

Dato che il numero degli ingressi sarà limitato, il pubblico potrà partecipare alla serata esclusivamente prenotando l’aperitivo al numero 3294078638

Prezzo aperitivo €10

Partner dell’evento

Media partner dell’evento: Sardinian Life

Partner culturali: Libreria Koinè, Castrum Romano La Crucca, Fondazione Andrea Parodi, Cooperativa La Pintadera, Scuola civica Meilogu, BieMme servizi letterari di Brianda Marcella.

Green partner: Confalonieri S.r.l.