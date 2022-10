Tiscali porta alle aziende la Fibra ultraveloce a canone zero

Cagliari, 25 ottobre 2022 – Tiscali, smart Telco con la più estesa copertura in Fibra in Italia, porta la banda ultra larga alle piccole e medie imprese a canone zero, grazie al piano voucher banda ultralarga del Governo.

Da alcune settimane, infatti, Tiscali offre alle micro, piccole e medie imprese che vogliono dotarsi della connessione fino a 2,5 Gigabit/s, la possibilità di usufruire del contributo di 2.500 euro previsto dal Governo per incentivare la domanda di connettività delle imprese.

Ultrainternet Fibra Business Pro 2.5 Voucher

Con il voucher di 2.500 euro, Ultrainternet Fibra Business Pro 2.5 Voucher di Tiscali viene proposta gratis per 48 mesi, anziché a 49,95 euro al mese, e consente alle imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato del 2021 inferiore ai 50 milioni di euro, destinatarie della misura, di avere:

connessione in Fibra ultraveloce fino a 2,5 GIGA in download e fino a 500 Mega in upload, su rete FTTH

Chiamate illimitate gratuite verso fissi e cellulari nazionali + 500 minuti su rete fissa internazionale zona UE

Modem AVM Wi-Fi 6 FRITZ!Box 5530 Fiber in comodato d’uso gratuito

IP statico e servizio “chi è” gratuiti

attivazione gratuita

Il servizio è reso ancora più performante dall’innovativo modem AVM Wi-Fi 6 FRITZ!Box 5530 Fiber:

il recente modem di AVM per i servizi basati sulla tecnologia FTTH, sfrutta il nuovo standard Wi-Fi 6 Mesh in grado di trasmettere parallelamente sulle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz per una velocità fino a 3.000 Mbps.

L’unico impegno economico per le aziende aderenti, nei primi 48 mesi, sarà la corresponsione dell’iva, pari a 9,17 euro al mese.

Inoltre, per le imprese che hanno esigenze più evolute rispetto ai servizi di connettività monolinea, sono disponibili soluzioni con due linee voce e soluzioni integrate di connettività e voce con centralino virtuale, fino alle offerte personalizzate realizzate su base progettuale.

Per tutti i dettagli sulle offerte Voucher Connettività di Tiscali Business e per abbonarsi, è possibile consultare la pagina dedicata al link https://promozioni.tiscali.it/voucher_business/