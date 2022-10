Karting, Valentino Ledda sulla pista Cogiskart il 28-30 ottobre per il Campionato Italiano per Squadre regionali

In griglia di partenza i migliori di ogni regione Prosegue nelle Marche la stagione di Valentino Ledda a bordo del suo kart gialloblu.

Questo fine settimana sarà la volta del Campionato Italiano per Squadre regionali che si disputerà nella pista Cogiskart a Corridonia (Macerata).

Ledda (15 anni) è quattro volte Campione regionale Karting. Alla 37° edizione del Campionato Italiano per squadre regionali (ex Coppa delle Regioni) andranno in scena le categorie 60 Mini, MINI Gr.3, KZ2, KZN Under, KZN Senior, X30 Junior, X30 Senior.

La manifestazione è stata reinserita nel calendario nazionale Aci Sport dal 2018, dopo un’interruzione che ha riguardato gli anni dal 2012 al 2017.

Quest’anno l’evento del Campionato Italiano per squadre regionali riprende nella consueta e storica formula, con il titolo italiano assoluto assegnato alla squadra meglio classificata. In più saranno premiate anche le regioni vincitrici di ogni categoria.

La squadra della Sardegna è formata da 7 ragazzi

Valentino Ledda 125cc KZ2, Cristian Chessa 125cc X30 Senior, Giorgio Basoli 125cc X30 Senior, Dario Rojch 125cc X30 JR, Alessandro Caria 125cc X30 JR, Claudio Calaresu 125cc KZN Under e Riccardo Cocco 125cc KZN Under.

Diretta TV e Live Streaming

Diretta TV su ACI Sport TV (Sky canale 228), diretta Live Streaming e on demand sul sito www.acisport.it, diretta sulla pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting.

Differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.

Venerdì 28 ottobre

Prove libere: 8:30 – 16:22

Sabato 29 ottobre

Prove libere: 8:30 – 12:50 Prove libere ufficiali: 13:30 – 14:55

Prove ufficiali di qualificazione: 15:30 – 16:36

Domenica 30 ottobre

Warm up: 8:00 – 9:07

Presentazione squadre: 9:15

Gara-1: 9:50 – 12:30

Gara-2: 13:25 – 15:45

Premiazione: 16:15

36 edizioni dal 1972, comanda la Lombardia con 8 vittorie. Nelle 36 edizioni finora disputate, il maggior numero di vittorie spetta alla Lombardia con 8 vittorie.

Sul podio anche l’Abruzzo con 7 successi e il Lazio con 6. Seguono le Marche con 4 vittorie, Veneto 3, Emilia 2, Romagna 2, Puglia 2, Sicilia 1, Toscana 1.

Campione uscente è la Puglia, vincitrice nell’ultima edizione disputata nel 2021 a Ugento. La Sardegna non ha mai avuto una sua squadra vincitrice.