Seconda giornata di Bookolica a La Maddalena domani venerdì 2 settembre, con i giornalisti Roberta Rei, Sasha Biazzo e Diego Gandolfo. In programma un articolato ciclo di incontri dedicato a Pier Paolo Pasolini, le performance degli attori Felice Montervino e Nicola Panelli. E ancora: gli scrittori Giulia Blasi e Stefano Fogli, il performer Andrea Lucatelli.

Prosegue a La Maddalena la quinta edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi, con una lunga giornata dedicata ai libri, alle arti sceniche e al giornalismo investigativo. Domani, venerdì 2 settembre, è attesa nell’isola Roberta Rei, tra le più giovani e brillanti autrici di inchieste in Italia, reduce dalla recente esperienza con Filorosso, nell’estate di Rai3, e già inviata di punta de Le Iene.

Per Bookolica sarà protagonista, a fine giornata (ore 23 piazza Ferracciu), di un incontro dal titolo L’inchiesta salverà il mondo. Un dialogo in compagnia di Sasha Biazzo, autore di Fanpage e coordinatore del gruppo investigativo Backstairs, coordinato da Diego Gandolfo, giornalista investigativo e conduttore di Fa quel che devi, programma di inchieste e reportage sul canale 176 di Sky explorer HD Channel. Un panel sul ruolo dell’informazione nel nostro tempo, in televisione, su carta e nel web.

Ma il venerdì di Bookolica comincia al mattino, quando Andrea Lucatelli porta in scena (S)parlare d’amore (ore 10,30 piazza Garibaldi), un flash mob di letture e scritture, capace di sorprendere e lasciare il segno. A seguire (ore 11,30 Art Cafè, corso Garibaldi) appuntamento con la letteratura per l’esordio in prosa di Stefano Foglia, con il suo Amunì e altri racconti (Lamantica edizioni). Dialogherà con lui Jonny Costantino, scrittore e cineasta e curatore della sezione letteraria di Bookolica.

A fine mattinata spazio al teatro con L’uomo nell’armadio, un intenso e divertente corto di Felice Montervino che fa i conti con le nostre inquietudini e i nostri tic, e che ci invita a riflettere su quanto, delle nostre fragilità, siamo disposti a mostrare (ore 12,00 piazza Garibaldi).

Nel pomeriggio il festival riparte per parlare di libri, grazie a Brutta – Storia di un corpo come tanti (Rizzoli) di Giulia Blasi, che è scrittrice, formatrice e autrice di saggi e romanzi. In conversazione con Eleonora Savona, redattrice di Limina, un dialogo sul corpo delle donne: com’è e com’è viene percipito, come la società vorrebbe che fosse e come gestirlo nel mondo con consapevolezza (ore 17,00 piazza Ferracciu).

A seguire spazio poi a un articolato ciclo di incontri dedicati – a cent’anni dalla nascita – a Pier Paolo Pasolini. Si comincia (ore 18,00 Piazza Ferracciu) con Carla Benedetti, critica letteraria e saggista, fondatrice delle riviste Nazione indiana e Il primo amor, e Giovanni Giovannetti, editore, fotografo e giornalista, che con Bendetti ha firmato Frocio e basta. Pasolini, Cefis, Petrolio (Effigie edizioni). A guidare il dialogo sarà Jonny Costantino.

Si continua poi con un breve excursus sul confine tra calcio e letteratura, le due grandi passioni, insieme all’eros, di PPP. Con Nicola Muscas, scrittore e giornalista, l’ossessione e il grande amore per il football del più irregolare dei poeti (ore 19,00 piazza Ferracciu). Altro percorso pasoliniano è quello musicale, su cui si concentra (ore 19.15 Piazza Ferracciu) Alessandro De Rosa, già autore con Ennio Morricone di Ennio Morricone – Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita. Conversazioni con Alessandro De Rosa (Mondadori).

La serata di Bookolica (ore 21,00 Piazza Ferracciu) ritorna al teatro, con Ingannati di e con Nicola Pannelli, artista, attore e narratore. Un testo tratto da Uomini sotto il sole di Ghassan Kanafani, la storia di tre migranti palestinesi clandestini che, chiusi dentro un’autocisterna, cercano di attraversare il deserto per raggiungere il Kuwait, e con esso una nuova vita.

Bookolica prosegue a La Maddalena ancora sabato 3 settembre, per chiudere poi questa quinta edizione a Tempio Pausania, dove tutto è nato nel 2018. Tra gli ospiti di questi ultimi giorni: Walter Siti, Angela Baraladi, Tanino Liberatore, Ericailcane, Gionata Mirai, Daniela Pes e molti altri. Per info: https: https://www.bookolica.it.

Bookolica è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega No-Made, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di commercio di Sassari all’interno del programma Salude&Trigu, dei comuni di Scano di Montiferro e Tempio Pausania, con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e sotto gli auspici del CEPELL (Centro per il libro e la lettura).

In collaborazione con l’aeroporto di Olbia, acqua Smeraldina, l’Università di Firenze, Nati per leggere (Patto per la lettura nazionale) e Patto per la Lettura della città di Tempio Pausania e Banananda.

