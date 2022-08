Martedì sera a Pula (CA) Gegè Telesforo

Un volto e una voce cari al grande pubblico sul palco di, a(CA), per il quinto appuntamento della stagione di musica promossa daldella cittadina costiera del Sud Sardegna per l’organizzazione della cooperativacon ilFestival: dopo, protagonisti delle precedenti serate,(16 agosto) la rassegnapunta i riflettori su, in concerto con il suo quartetto:al pianoforte e alle tastiere,al contrabbasso ealla batteria. Si cominciacon

Jazz vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, Ambasciatore UNICEF, Gegè Telesforo ha attraversato quarant’anni di storia della radio e della televisione con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza. Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”. Nel corso degli anni ha dimostrato un’inossidabile capacità di far incontrare il miglior jazz italiano e internazionale con collaborazioni con musicisti come Roberto Gatto, Danilo Rea, Antonio Faraò, Enzo Pietropaoli, Rita Marcotulli, Marco Tamburini, Dario e Alfonso Deidda, Max Ionata, Rossana Casale, Marco Siniscalco, Giorgia, Tosca, Stefano Di Battista, Julian Oliver Mazzariello, Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Phil Woods, Mike Mainieri, per citarne alcuni.

Prossimo appuntamento con Pula dimensione estate martedì 30 agosto per una serata all’insegna della disco-funk degli anni Settanta/Ottanta con i Pulsation di Elio Marrapodi e Dave Dicecca: come sempre in Piazza del Popolo con inizio alle 21.30.