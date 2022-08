Palcoscenici d’Estate ad Allai: Mario Capanna presenta “Il Risveglio del Mondo” giovedì 18 agosto alle 21 in piazza Santo Isidoro

Mario Capanna presenta “Il Risveglio del Mondo” giovedì 18 agosto alle 21 in piazza Santo Isidoro

L’opera che sarà presentata giovedì 18 agosto alle 21 in piazza Santo Isidoro ad Allai per il IV Festival “Palcoscenici d’Estate” è “Il Risveglio del Mondo / Testimonianze sul Parlamento Mondiale” (Mimesis Edizioni) a cura di Mario Capanna, una raccolta di contributi e riflessioni di artisti e studiosi che trae spunto dal saggio sul “Parlamento Mondiale” (Santelli 2021) di cui è coautore lo stesso Capanna – sull’idea utopica ma non troppo di un organismo politico sovranazionale per garantire la “sopravvivenza” dell’umanità sulla Terra