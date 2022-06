31 vittime sulle strade nel fine settimana 24-26 giugno

31 vittime sulle strade nel fine settimana 24-26 giugno

Fine settimana 24 -26 giugno: 31 decessi sulle strade italiane (dato provvisorio).

Ancora vittime, tante, con 31 decessi sulle strade nell’ultimo fine-settimana tra venerdì 24 e domenica 26 giugno.

advertisement

Un lungo elenco che va da nord a sud d’Italia, con un bimbo di appena 3 anni travolto e ucciso sulle strisce pedonali a Fuorigrotta ma anche con un incredibile incidente in autostrada con un veicolo che va contromano per alcuni chilometri, per schiantarsi e provocare la morte dello stesso conducente e di una giovane mamma di 35 anni.

Sono deceduti 14 automobilisti, 11 motociclisti, 2 pedoni, 2 ciclisti, un conducente di autocarro e uno di trattore. Ben 8 decessi sono avvenuti in Campania.

ASAPS