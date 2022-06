Per la prima volta a Sorso la Festa del gusto in tour

Il programma di Sorso Estate 2022 dà appuntamento con la “Festa del Gusto in tour”: da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio, nel Parco urbano di via Marina, arriva per la prima volta l’evento itinerante organizzato dall’Amministrazione comunale – Assessorato al Turismo e Attività produttive in collaborazione con l’Associazione Invitas&Media eventi.

Protagonista sarà lo street food sardo, nazionale e internazionale assieme ai migliori birrifici artigianali isolani, con numerosi stand che proporranno i piatti della cucina locale e di quella di tutto il mondo, dai piatti della tradizione sorsense alla pizza napoletana ai churros latino-americani.

E ogni sera uno spettacolo diverso, con performance e musica no-stop, dalle 18:00 alle 24:00.

“Abbiamo voluto arricchire il cartellone di Sorso Estate 2022 con una iniziativa che in tutte le precedenti tappe in altri territori ha ottenuto riscontri molto positivi –

sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas – .

La scelta della location è ricaduta sul Parco urbano di via Marina quasi naturalmente, poiché è un’area che si presta benissimo per eventi di questo tipo vista anche la presenza dell’ampio parcheggio.

La Festa del gusto rappresenta una grande novità nel panorama degli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, e un’opportunità anche culturale; siamo certi che sarà apprezzata dai cittadini e dai visitatori”.

“Siamo felici di accogliere a Sorso per la prima volta la Festa del gusto –

afferma l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Federico Basciu –

un evento enogastronomico che creerà un flusso importante di visitatori. Sono già numerose infatti le richieste di ospiti che sceglieranno la nostra città per soggiornare e visitare il nostro territorio”.

Food da tutto il mondo

Nel parco urbano di via Marina saranno allestiti stand di Messico, Brasile, Argentina, Cuba, Stati Uniti e saranno presenti numerose regioni italiane, a partire dalla Sardegna, con un ampio spazio dedicato ai prodotti tipici di Sorso e della Romangia.

Si potranno gustare anche i piatti della Liguria della Sicilia, dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia.

Ad accompagnare le prelibatezze gastronomiche le birre artigianali sarde e una selezione da tutto il mondo.