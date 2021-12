Coperture per piscine: l’importanza di proteggere la vasca valorizzando il giardino

La piscina è l’elemento d’eleganza per eccellenza di qualsiasi giardino, ma con l’arrivo della stagione fredda è spesso soggetta a una serie di problematiche che finiscono per impattare sull’estetica degli esterni.

Una copertura per piscina, in questo caso, rappresenta una soluzione estremamente valida per proteggere la vasca in modo funzionale, salvaguardando lo stile dell’outdoor in armonia con gli scorci circostanti.

Il motivo è da ricercare soprattutto nella possibilità di ricorrere a coperture per piscina dai progetti su misura: opere che offrono un punto di incontro fra arte, natura ed essenzialità, aderendo ai più moderni concept in tema di architettura del paesaggio.

Tra le coperture per piscina in grado di esaltare gli esterni si distinguono per esempio le proposte di Abritaly, oggi protagonista del settore con un’offerta il cui comune denominatore è il design della progettualità Made in Italy.

Basta infatti dare uno sguardo al sito di Abritaly per comprendere l’elevata qualità delle sue creazioni, tutte capaci di valorizzare qualsiasi paesaggio e di assicurare il massimo della protezione.

Copertura per piscina: dal design alla sicurezza

Quando si parla di protezione è importante sottolineare il ruolo che le coperture per piscina hanno nel difendere la vasca dall’incidere delle stagioni.

Infatti, quando la piscina viene lasciata a cielo aperto – in estate, ma anche con il sopraggiungere dell’autunno – a causa di violenti e improvvisi acquazzoni tende a riempirsi di impurità trasportate dalla pioggia e dal vento che finiscono sulla superficie e sui fondali, deturpando il naturale scintillio delle acque.

L’alternarsi delle condizioni atmosferiche, infatti, è causa di un surplus di sporco che richiede continue operazioni di ripulitura, da cui conseguono un aumento del tempo trascorso per la manutenzione, una spesa maggiore dovuta all’acquisto di prodotti igienizzanti e un carico di lavoro extra per il filtro.

Naturalmente, la situazione non cambia quando, nella stagione fredda, si opta invece per uno svuotamento totale della piscina, dal momento che, in questo caso, il fondale e le pareti sono maggiormente soggetti a sporco e incrostazioni. Senza contare che una piscina priva di copertura rappresenta un problema anche dal punto di vista della sicurezza, poiché può essere causa di incidenti per bambini e animali domestici.

Valorizzare il giardino: l’importanza di scegliere la copertura per piscina giusta

Tutte le coperture per piscina proposte da realtà come Abritaly hanno la particolarità di inserirsi in qualsiasi outdoor grazie ad assetti plasmati al variare dei luoghi di destinazione.

Ad esempio, qualora si voglia riservare al panorama circostante il ruolo da protagonista, si può optare per una copertura a tapparella, strutture minimal ideali sia per quelle piscine edificate su giardini pianeggianti sia per quelle su terrapieni affacciati a scorci suggestivi, poiché coprono la vasca con un assetto quasi del tutto aderente all’acqua, rispettando i volumi dell’ambiente.

Estremamente funzionali ed eleganti sono poi le coperture Coverseal, che proteggono la vasca grazie a un telo in PVC armato brevettato, capace di aderire al codice espressivo dei giardini più contemporanei.

Ma a garantire il massimo dell’efficienza sono anche le coperture telescopiche basse e medie, che coprono la piscina con uno stile esclusivo che si fonde perfettamente con il contesto naturale. Il merito va alle trasparenze del policarbonato e del vetro temperato, che amplificano le sfumature della piscina, esaltando, a sua volta, anche il verde del paesaggio.

Le coperture per piscina medie o semi alte, invece, oltre ad assicurare il meglio in fatto di design, abbattono la rigida divisione che in genere esiste fra natura e opere costruite dall’uomo. Queste soluzioni, infatti, grazie a strutture telescopiche trasparenti e spaziose, trasformano la piscina in una piccola oasi di relax in cui nuotare liberamente in tutte le stagioni, circondati dalla natura e dalle bellezze dell’outdoor.

Qualora invece si voglia dare risalto agli scorci del giardino, ricreando una piccola area living all’aria aperta, la scelta non può che ricadere sulle coperture per piscina in legno o in alluminio alte: strutture affascinanti che coprono la piscina con un assetto completamente trasparente, offrendo, al contempo, uno spazio conviviale a bordo vasca.

L’opera permette, infatti, di ricavare un elegante dehor protetto, ma in continuità con il giardino circostante, per godere della piscina e del verde della natura, in qualsiasi periodo dell’anno.