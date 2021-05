Porto Cervo Racing con Moricci-Garavaldi al Rally della Valdinievole

Fine settimana in Toscana per la Scuderia Porto Cervo Racing, che sarà rappresentata dai portacolori Paolo Moricci e Paolo Garavaldi.

L’equipaggio, su Skoda Fabia R5 (Pavel Group), sarà al via del 36° Rally della Valdinievole e Montalbano.

Moricci-Garavaldi saranno al via della 36esima edizione della gara toscana che si correrà in provincia di Pistoia, tra Larciano e Lamporecchio, l’8 e il 9 maggio.

“Dobbiamo essere competitivi”, ha detto il pilota Paolo Moricci, “l’ultima volta che abbiamo corso questa gara siamo arrivati secondi assoluti. Se non succede niente di particolare dobbiamo lottare per la vittoria”.

Il Rally della Valdinievole, con partenza e arrivo a Larciano (Pistoia), presenta sei prove speciali (56,910 chilometri cronometrati e 123,050 complessivi).

“Siamo molto contenti di prendere il via a questa edizione del Rally della Valdinievole”, ha commentato il co-pilota Garavaldi, “dopo l’ultima edizione della gara svolta nel 2019 dove cogliemmo un buon secondo posto assoluto. La gara sarà impegnativa, come sempre, soprattutto tenuto conto del fatto che il format ridotto di tali manifestazioni ci impone da subito un ritmo di gara sostenuto ed esente da errori poiché difficilmente recuperabili. Ringrazio la T Tecnica, gli altri partner, la Scal, la DibiService e la scuderia Porto Cervo Racing per il sostegno. Naturalmente ringrazio anche la Pavel Group che ci mette a disposizione la vettura e la struttura per poter essere al meglio sui campi di gara”.

Come informano gli organizzatori del Jolly Racing Team:

“la gara verrà svolta nel pieno rispetto dei ‘protocolli Covid’ federali vigenti, quindi senza prevista la presenza di pubblico lungo le prove speciali e comunque adeguandosi alle direttive impartite dal legislatore”.

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti.

Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021.

La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.