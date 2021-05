Casarin e HP Sport: tre gare, tre vittorie per leaders velocità su terra

Il terzo atto del campionato italiano velocità su terra, è andato in scena sul circuito di Vighizzolo d’Este con il portacolori di HP Sport RRT nonché campione italiano in carica Davide Casarin.

Il pilota che ha confermato ancora una volta di essere quello da battere anche in questa stagione.

Tre gare e tre successi per il binomio Casarin-HP Sport che nonostante le pessime condizioni atmosferiche del sabato, e sole e temperature primaverili per la finale della domenica, su un tracciato ricco di insidie, in cui l’abilità dei protagonisti e la scelta delle gomme, si sono rivelate fondamentali ha messo tutti dietro.

Casarin, ancora una volta fatto valere le sue qualità di grande pilota, lasciandosi tutti alle spalle, nonostante la presenza del velocissimo driver Ceco Vojtech Vaculik, giunto secondo e Dino Semenzato che ha chiuso in terza posizione, questo successo non fa che confermare la sua leadership in campionato.

In casa HP Sport RRT si gioisce per la bella affermazione di Casarin:

“Siamo felici per l’ottima prestazione di Davide, tre gare e tre successi, un ruolino di marcia veramente straordinario. Le potenzialità del nostro portacolori non sono una scoperta, siamo soltanto all’inizio del campionato e c’è ancora tanta strada da fare,per il momento ci godiamo questo meraviglioso triplete”.

Con i colori di HP Sport erano in gara anche Gianluca Pani (Buggy Volkswagen) che non si qualificava per la finale, Stefano Visentini (Buggy 1.6 Elektra Bmw) quinto, attardato da un guasto all’idroguida. Mentre, nel Gruppo 1 Tax 2.0 vittoria solitaria per Pierpaolo Caputo e la sua Peugeot 205 Rallye.

Prossimo appuntamento il 22 maggio al Maggiora Offroand Arena per il quarto appuntamento stagionale.